Programmi tv inglesi famosi in tutto il mondo: scopriamo questo incredibile trend

Nel mondo della tv, c’è un trend che probabilmente in tanti non conoscono o hanno sottovalutato: stiamo facendo riferimento al pazzesco successo che è stato registrato da parte dei programmi tv inglesi. Basti pensare come, solamente nel corso del 2020, le esportazioni di produzioni tv del Regno Unito hanno toccato quota 1,48 miliardi di sterline.

I passaggi perché un programma prodotto nel Regno Unito finisca per diventare una vera e propria icona a livello mondiale sono in realtà pochi, ma ben definiti. È chiaro che il primo passo deve essere quello di ottenere una certa fama e popolarità entro i confini nazionali. Una volta raggiunto tale obiettivo, ecco che i produttori passeranno la fase successiva, ovvero di provare a vendere quel determinato format all’estero.

Gli show che hanno riscosso più successo

L’obiettivo, come si può facilmente intuire, è quello di far registrare anche all’estero i risultati che sono stati ottenuti sul mercato domestico. Basti pensare a una serie di show del calibro di The Chase, oppure The Great British Bake Off, che hanno realizzato un percorso del genere e hanno portato incassi pazzeschi, come ben messo in evidenza da parte della ricerca pubblicata sul blog L’insider.

Ci sono alcuni format che hanno raggiunto risultati ancora migliori in confronto alle versioni originali. L’esempio migliore è sicuramente quello che si riferisce a The Office US: la prima stagione, che comprendeva solamente sei episodi, ha ripreso per intero la sceneggiatura originale inglese.

Non una mossa particolarmente d’effetto, dato che i produttori hanno capito in men che non si dica che, per poter ottenere sul successo anche tra il pubblico americano, serviva inserire qualche modifica e un adattamento ad hoc. Una scelta che poi si è rivelata decisamente fruttuosa e che ha portato in dote altre dieci stagioni, di cui la seconda comprensiva della bellezza di 22 episodi. Insomma, la versione a stelle e strisce ha battuto, in termini di ascolti e non solo, quella originale inglese.

I mercati che fruttano di più al Regno Unito

Ci sono alcuni mercati che, in modo particolare, hanno rappresentato una fonte di entrare pazzesca per le esportazioni del Regno Unito. Nello specifico, proviamo a dare un’occhiata alla top five, composta da Stati Uniti, in prima posizione, poi a seguire Francia, Australia, Canada e diversi Paesi Nordici.

Non c’è dubbio che i programmi tv nati nel Regno Unito stiano raggiungendo dei numeri decisamente importanti sul mercato a stelle e strisce. D’altro canto, gli Stati Uniti rappresentano il più importante mercato in riferimento all’export di prodotti tv per gli inglesi. Alcuni dati aiutano senza ombra di dubbio a capire meglio un simile fenomeno. In primo luogo il fatturato: solamente nel 2020, infatti, il fatturato ha toccato la spaventosa quota pari a 466 milioni di sterline, al cambio all’incirca 649 milioni di dollari. Non solo, dal momento che il Nord America è, in generale, il Paese che si è contraddistinto per il più alto profitto con un fatturato totale che arriva a toccare quota 572 milioni di sterline.

Il successo dei tv show del Regno Unito si è esteso molto facilmente e velocemente, per ovvie ragioni, anche ai Paesi anglofoni, come Canada e Australia. Sia inserendo nei propri palinsesti la versione originale dello show che quella con qualche leggero cambiamento e adattamento, ecco che in entrambi i casi il ritorno economico è stato veramente rilevante.