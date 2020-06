PromoTurismoFVG scende in campo con il Pordenone Calcio

Riparte la Serie BKT e l’ente del turismo regionale sosterrà la squadra neroverde con alcune attività promozionali e il logo FVG Live.

De Agostini, Strizzolo e Pobega i primi testimonial



Riparte il calcio, riparte la Serie BKT e nella prima partita, in programma sabato 20 giugno alle 20.30 contro il Venezia, il Pordenone scenderà sul campo del Rocco di Trieste con i brand di FVG Live. La collaborazione avviata dall’ente del turismo regionale e il Pordenone Calcio accompagnerà i neroverdi – quarti in classifica a 4 sole lunghezze dal secondo, che vale la promozione in A – nell’intero finale della stagione 2019/2020 e nella prossima.

Oltre che sulle felpe indossate dai calciatori nella line-up del pre-partita, sia nei match in casa che in trasferta, i loghi dell’ente del turismo regionale “giocheranno” dal primo minuto come supporter, presenti anche nei led girocampo – partendo dalla promozione del mare della costa unica del Friuli Venezia Giulia e delle sue offerte – nei backdrop stampa e anche sul pullman della squadra, personalizzato FVG Live. Tra le altre attività promozionali in programma anche la presenza di alcuni ospiti agli eventi più importanti organizzati da PromoTurismoFVG.



Il Pordenone e i suoi giocatori saranno quindi testimonial in regione e in Italia del Friuli Venezia Giulia in occasione di tutte le partite della serie B, con l’obiettivo di attrarre tifosi provenienti dalle città delle squadre ospiti, ma anche dalle regioni vicine. Ambasciatori della partnership – primi a posare con la felpa “griffata” FVG – i tre calciatori neroverdi della regione: gli udinesi Michele De Agostini e Luca Strizzolo e il triestino Tommaso Pobega.



La promozione del Friuli Venezia Giulia sull’erba degli stadi, non appena sarà nuovamente consentito l’accesso ai tifosi, continua anche attraverso il lancio di alcuni video sul territorio nei megaschermi degli stadi, in pre-partita e nell’intervallo, e grazie al supporto dello speaker che, prima del fischio d’inizio, leggerà un testo promozionale sullo sfondo delle immagini più belle delle destinazioni e dei panorami della regione, o sarà presente un ospite a raccontare le bellezze del Friuli Venezia Giulia.