Protezione Civile Palmanova: trasporto vaccini, spesa a domicilio e sorveglianza tamponi

Fino a tre squadre della Protezione Civile comunale di Palmanova sono impegnate giornalmente nel supportare la popolazione e le strutture sanitarie nelle gestione dell’emergenza. Ogni giorni, infatti, i volontari vengono attivati nel trasporto vaccini, dall’Ospedale di Udine a quello di Palmanova e rientro per la consegna degli speciali box. Presidiano e supporta il centro drive-in tamponi attivo all’ex caserma Piave e continuano con le attività di assistenza alla popolazione nella consegna a domicilio di generi alimentari e di prima necessità alle persone anziane o in difficoltà.

“Svolgono un lavoro silenzioso ma fondamentale e lo fanno in maniera del tutto volontaria. Uomini e donne che si mettono al servizio della propria comunità, dedicando il proprio tempo per il bene di chi sta più soffrendo in questa emergenza sanitaria e riuscendo, con il proprio lavoro e impegno, a supportare le istituzioni in questo momento di forte pressione. Credo e spero che sempre più giovani vogliano entrare a far parte della Protezione Civile”, commenta l’assessore comunale alla protezione civile Luca Piani.

E conferma il Sindaco Francesco Martines: “A loro va il nostro più sentito ringraziamento, a nome dell’intera Amministrazione comunale e di tutta la città di Palmanova. Nei momenti d’emergenza sono sempre a disposizione, oggi come nelle prime fasi dell’attuale situazione pandemica. È giusto e dovuto ricordare pubblicamente ciò che fanno e l’importanza delle attività che svolgono”.

Il servizio di trasporto dei vaccini anticovid, avviato lunedì 22 febbraio 2021, vede già, ad ora, nove settimane di servizio giornaliero, dal lunedì al venerdì, per un totale di oltre 45 giornate d’impegno. Due volontari, ad ogni viaggio, garantiscono l’arrivo del box refrigerato a destinazione oltre ad eventuali materiali di consumo, come siringhe per le somministrazioni domiciliari. La fornitura dei vaccini è per l’ospedale di Palmanova, che riceve e smista anche per le RSA della Bassa Friulana. Ogni viaggio prevede 117 km per un totale di 2 ore e mezza totali.

La sorveglianza al centro drive-in tamponi all’ex caserma Piave ha preso il via il 29 dicembre 2020. Sono quindi ventuno settimane di servizio con la presenza di tre volontari per due giorni a settimana per due ore. Il compito è relativo al controllo delle persone in lista per il tampone oltre al corretto afflusso e deflusso dalla zona di prelievo del campione.

Giuseppe Tellini, assessore comunale alla salute nonché uno dei medici di medicina generale attivi al centro tamponi: “Senza i volontari avremmo difficoltà a svolgere il quotidiano lavoro di screening. Con in mano a loro la gestione logistica, possiamo concentrarci sui tamponi e ottimizzare le operazioni”.

Nel marzo 2020, il Comune di Palmanova ha attivato un servizio di assistenza alla popolazione anziana e in difficoltà che prevede la consegna a domicilio di generali alimentari o di prima necessità. Per la Protezione Civile comunale sono oltre 50 settimane di servizio a giorni variabili.