Prova bagaglio, tutto quello che devi sapere

ITA Airways Fotografie, Timelapse e Video: © Visualgenesis

Prova bagaglio non ti temo. Ecco alcuni consigli per non sbagliare

La cosa che preoccupa di più chi viaggia in aereo? Il peso e la dimensione dei bagagli che si possono portare con sé. E non è una preoccupazione sciocca, poiché non esiste uno standard che accomuna le compagnie aeree e ciascuna adotta una propria policy in tema di bagagli a mano e bagagli in stiva.

I viaggiatori, in effetti, possono essere un po’ confusi quando si tratta di fare le valigie. Quanti bagagli posso portare a bordo? Devo pagare un extra per ciascuno di essi? C’è un limite di peso per il bagaglio a mano o solo per quello che eventualmente andrò a mettere in stiva? Devo acquistare un tipo di trolley particolare, se voglio portarlo con me in cabina? E lo zaino, misurare le dimensioni pure dello zaino?

Tutti quesiti più che ragionevoli, visto che c’è chi accetta che a bordo si porti solo uno zainetto e tutto quello che c’è in più andrà pagato extra, c’è invece chi acconsente che il viaggiatore salga in cabina con un comodo bagaglio di 8 kg di peso: come districarsi, allora, fra le diverse istruzioni da rispettare?

Prova bagaglio: la lista

La prima cosa che devi stabilire è di cosa hai davvero bisogno per il tuo viaggio. Solo così riuscirai a capire quanti bagagli ti serviranno, e ricorda: più cose porti con te, più pagherai. Puoi iniziare elencando tutto ciò che ti sembra indispensabile, poi, a mano a mano, dovrai sfoltire la lista, decidendo che forse il tuo asciugacapelli è inutile portarlo dietro, visto che alloggerai in hotel!

Quando la tua lista si sarà asciugata abbastanza, consulta il sito della compagnia dove hai acquistato il biglietto aereo per verificare cosa accettino in cabina e cosa a bordo, di quale dimensione, di quale peso, con quale costo. E rammenta che c’è un’andata e un ritorno: se il bagaglio in stiva lo paghi 25 euro, significherà che ne pagherai altri 25 per il volo di rientro a casa.

C’è bagaglio e bagaglio…

Tutte le compagnie aeree fanno la differenza fra bagaglio a mano e bagaglio in stiva: quello a mano ha una dimensione più piccola lo porti con te in cabina, quello da stiva te lo imbarcheranno appunto nella stiva dell’aereo e lo riavrai all’arrivo.

Nel bagaglio in stiva, che quasi sempre pagherai, potrai mettere alcuni oggetti che è vietato portare con te in cabina, di contro un buon piccolo trolley in cabina potrebbe consentirti di avere una sorta di doppia valigia.

Ricorda che tutte le compagnie fanno attenzione al peso e alle dimensioni sia del bagaglio a mano sia di quello che andrà stivato

Svantaggi e vantaggi del bagaglio in stiva

Se riuscirai a viaggiare solo col bagaglio a mano, avrai il vantaggio che all’andata non dovrai perdere tempo per imbarcare la tua valigia e al ritorno non dovrai attendere chissà quanto tempo davanti al rullo trasportatore per vedere comparire il tuo bagaglio.

Inoltre, eviterai il rischio che la tua valigia possa andare smarrita o essere danneggiata durante i vari trasporti. Un ultimo svantaggio riguarda il prezzo: ormai tutte le compagnie tendono a far pagare come extra il bagaglio da stiva.

Non per tutti i viaggi, però, è possibile limitarsi a quello a mano e allora proviamo a vedere quali vantaggi ci sono nell’imbarcare nella stiva la nostra valigia. Innanzitutto il peso: un trolley da cabina non può pesare più di 8-10 kg., una valigia da stivare può arrivare a 20-23 kg. Se quello che dovrai affrontare è una permanenza di diversi giorni, non c’è dubbio che la valigia da stivare ti è necessaria.

Nella valigia da stiva, inoltre, puoi riporci diversi oggetti vietati in cabina: forbicine, coltelli, e non avrai limiti di quantità per i liquidi.

Viaggiare solo col bagaglio a mano

Tutte le compagnie aeree hanno regolamenti precisi per i bagagli a mano.

Le dimensioni: per l’altezza si va da 40 cm a 55, 56 cm, mentre per la larghezza si va dai 30 ai 40 cm e la profondità dai 20 ai 25 cm. Il peso accettato si aggira sugli 8-10 kg.

Il problema sono i costi: a volte un bagaglio a mano è incluso nel biglietto, altre volte no, altre volte sono consentiti due pezzi a persona, quindi l’unica e vera raccomandazione è informarsi prima con la compagnia.

Misurare e pesare a casa il bagaglio

Che si tratti di bagaglio a mano o da stiva, occorre essere attenti a rispettare peso e dimensioni, perché si rischia di mettere mano al portafogli per pagare costosi extra.

In tutti gli aeroporti ci sono bilance dove pesare le proprie valigie e i sizer dove inserire il bagaglio per verificarne le dimensioni. Sarebbe bene, però, che queste operazioni fossero fatte in anticipo, a casa, per evitare fastidiose aperture di valigie con tanto di consegna degli oggetti in eccesso a chi ti ha accompagnato in aeroporto.

Se misurare le valige è semplice, pesarle lo è altrettanto. Puoi acquistare un bilancino portatile digitale: si tratta di un piccolo apparecchio, dotato di dinamometro, alimentato a pile.

Se vuoi risparmiare e non comprare nessun bilancino, puoi tranquillamente usare la bilancia pesapersone che hai in casa. Prima ti pesi da solo e poi ti pesi mentre hai il bagaglio, a quel punto basterà sottrarre il peso lordo (tu e la valigia) dal peso della tara (tu stesso) per ottenere il peso netto (la valigia).