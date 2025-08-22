PSICOLOGI in concerto venerdì 22 agosto a Lignano Sabbiadoro

Contano più di 250 milioni di streams, 800 mila ascoltatori mensili su Spotify e hanno 1 milione di follower sui social network, sono conosciuti come gli PSICOLOGI, sono esponenti musicali della Generazione Z e voce dei “post millennials” con le loro canzoni, che sono diventate dei veri e propri inni generazionali.

Classe 2001, gli PSICOLOGI sono Drast (Marco De Cesare) e Lik Kaneki (Alessio Akira Aresu), ovvero il duo nato sul web grazie alla piattaforma alternativa Soundcloud e sfociato in musica attraverso flussi di coscienza pop-rap, con i quali raccontano la complessità del mondo che li circonda con spontaneità, intelligenza compositiva e linguaggio contemporaneo, che li ha fatti diventare subito i beniamini più amati della loro generazione. Nei loro brani danno voce alla condizione sociale e ai conflitti che gli adolescenti e i giovani adulti si trovano ciclicamente a vivere, tra istituzioni assenti e genitori con cui è difficile trovare un dialogo, ponendo attenzione agli esordi sui traumi lasciati dalla pandemia come ansia sociale e solitudine.

Dopo il doppio EP “2001” + “1002” (Disco D’Oro), uscito a novembre 2020 per Bomba Dischi, pubblicano “Millenium Bug” (Disco di Platino), album d’esordio che debutta alla posizione numero 5 dei dischi più venduti in Italia e vede la collaborazione di tutti i principali attori della loro generazione (Ariete, Madame, Tredici Pietro e Fuera). Ad autunno 2021 esce “Sui Muri” (Disco di Platino) e a febbraio “Fiori Morti” (Disco d’Oro”; entrambi i brani anticipano il secondo album ufficiale “Trauma” (Disco d’Oro). Anche “NFLP”, uscito a maggio 2022, ha ottenuto il Disco D’Oro ed è stata l’ultima pubblicazione del duo, prima dei due album solisti. Gli PSICOLOGI sono tornati sulle scene con “GAS”, il singolo che ha anticipato il nuovo album DIY uscito a fine novembre. Poi a gennaio hanno riempito i palasport a Roma e Napoli e ora stanno suonando nelle principali rassegne estive italiane: l’unico appuntamento nel Triveneto è fissato per venerdì 22 agosto 2025 (inizio concerto ore 21:00) all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro ed è uno dei concerti più attesi dell’estate 2025 per i post millennials.

I biglietti per il concerto organizzato da VignaPR e FVG Music Live – inserito nella programmazione della rassegna Nottinarena 2025, organizzata in collaborazione con il Comune di Lignano Sabbiadoro e PromoTurismoFVG – sono ancora in vendita online su Ticketone.it, nei punti vendita autorizzati Ticketone e alla cassa dell’Arena Alpe Adria la sera del concerto.

PSICOLOGI

Nottinarena 2025

VENERDÌ 22 AGOSTO 2025 (inizio concerto ore 21:00)

LIGNANO SABBIADORO (UD), Arena Alpe Adria

Prezzi dei biglietti: Posto unico € 25,00 + dp

Biglietti in vendita online su Ticketone.it, nei punti vendita autorizzati e in cassa all’Arena la sera del concerto