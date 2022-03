Scommettere sullo sport è una questione delicata. La conoscenza, l’esperienza, la strategia, la fortuna e lo stato psicologico del giocatore giocano un ruolo importante. Per i principianti, può sembrare che l’ultimo aspetto non sia necessario. Ma dopo le prime scommesse senza successo, diventerà chiaro che il fattore psicologico non deve essere scartato neanche nelle scommesse.

Per piazzare scommesse di successo, il giocatore dovrebbe seguire certe regole. Si può vincere una volta senza regolarità. Ma nel gioco a lungo termine, tutti i dettagli sono importanti. Nelle scommesse sportive, proprio come nello sport stesso, è fondamentale sviluppare una psicologia vincente. Senza equilibrio, concentrazione e obiettività, sarà impossibile avere successo nelle scommesse.

Infatti, le scommesse sportive sono una specie di business. Non si può diventare uno scommettitore di successo se non ci si dedica ogni minuto libero. Solo se i giocatori conoscono le scommesse e hanno un reddito stabile e la psicologia del vincitore, possono pretendere di diminuire ulteriori rischi.

Disciplina e Autocontrollo

La disciplina deve essere presente in qualsiasi attività, comprese le scommesse. Quando si gioca per soldi (anche se la somma non è così grande), è importante controllare i propri sentimenti mentre si piazzano le scommesse, perché ci sono sempre tentazioni di vincere di più o di pareggiare le scommesse non riuscite. Ognuna di queste opzioni a suo modo pericolosa.

Se fai il sondaggio “Sei mai riuscito a pareggiare subito i conti in un negozio di scommesse”, la stragrande maggioranza risponderebbe negativamente. È essenziale controllare il proprio stato emotivo e psicologico.

La Formulazione del Compito

Una persona che si pone un obiettivo va sempre avanti, funziona non solo negli affari ma anche nelle scommesse. Uno scommettitore potrebbe non essere in grado di raggiungerlo, ma sarà in grado di avvicinarsi ad esso. Stabilire un obiettivo è metà della battaglia. Se hai un obiettivo, devi cercare il modo di raggiungerlo, il che mobilita tutte le riserve del corpo e del cervello.

Nelle scommesse sportive, devi costruire per te stesso una catena di obiettivi. A capo di essa deve esserci quello principale, per esempio, vincere 10.000 dollari. Ma per raggiungere questo obiettivo, è necessario fissare obiettivi locali più realistici. Per esempio, il bankroll iniziale di 100 dollari. Dopo aver impostato il compito, i giocatori pensano già a come risolverlo. Una o due scommesse possono essere piazzate e, assumendo un grande rischio, permettono agli utenti di raggiungere l’obiettivo desiderato.

Ognuno ha approcci diversi, ma non c’è bisogno di correre, e la tartaruga raggiungerà il traguardo più velocemente della lepre. A poco a poco, si costruisce il successo nelle scommesse e si forma una mentalità vincente.

Il Tuo Bankroll Iniziale

La prima regola degli affari è di non iniziare un’attività con i tuoi ultimi soldi. Bisogna mantenere il sangue freddo per avere successo. E se si gioca il tutto per tutto, è difficile essere obiettivi e valutare sobriamente la situazione. Inoltre, nessuno è immune da errori ed errori di calcolo. A volte anche gli scommettitori di maggior successo non possono pensare a tutto e considerare tutte le sfumature mentre selezionano gli sport e le scommesse.

La stessa regola si applica alle scommesse sportive. Il successo delle scommesse richiede una stabilità psicologica. Per mantenere questo equilibrio, è importante capire che c’è ancora una riserva e in caso di fallimento, non diventerà fatale.

Ecco perché un giocatore prima dell’inizio del gioco deve definire la sua banca e non superare mai i costi consentiti. Se lo si supera una volta, si ripeterà in futuro, il che è un percorso verso la rovina.

Di solito, il bankroll di partenza nelle scommesse sportive è piccolo. È meglio giocare per un certo periodo di tempo sul minimo e dividere il tuo conto di gioco in un gran numero di scommesse. Questo ti aiuterà a non andare subito in rovina e a sviluppare una certa fiducia nelle tue capacità.