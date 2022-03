Quali sono gli stati che giocano di più?

Ogni volta che si parla di gioco d’azzardo ci viene sempre in mente l’America con i suoi casinò e le moltissime sale slot. D’altronde Las Vegas è conosciuta proprio per il gioco d’azzardo e per le moltissime opportunità di scommesse che offre. Nonostante questo, i paesi che giocano di più al mondo sono sicuramente paesi che non vengono in mente quando pensiamo ai casinò. Al primo posto abbiamo l’Australia con una percentuale di giocatori altissimi rispetto alla media mondiale. Moltissimi di questi infatti giocano sia in modalità dal computer sia in modalità online. Questo perché le aziende produttrici hanno sviluppato tantissime applicazioni per i propri utenti. Un altro mondo per aumentare la visibilità e la possibilità di giocare è tramite i bonus casino senza deposito 2022, ovvero dei bonus che permettono ai giocatori di utilizzare i giochi senza dover spendere del proprio denaro. Ritornando all’Australia, il paese con la più alta percentuale di poker machine e altre slot machine è sicuramente il Nuovo Galles del Sud ( New South Wales). Al secondo posto abbiamo Singapore che formalmente ha una storia recente che risale al 2010. Da allora è diventato uno degli stati con più giocatori al mondo. Una delle più grandi preoccupazioni per Singapore è sicuramente la dipendenza da gioco e le grosse perdite di denaro che la popolazione può avere. Per contrastare questa preoccupazione hanno deciso di attuare politiche per ridurre questo fenomeno. Per contrastare anche il gioco d’azzardo hanno deciso di attuare delle vere e proprie tasse da versare prima di entrare in un casinò però solamente per le persone locali. Questo per continuare ad avere delle vere e proprie entrate da parte dei turisti che ogni giorno entrano a Singapore. Al terzo posto abbiamo l’Irlanda con una percentuale altissima di giocatori e di nuovi utenti che decidono di aprirsi un conto demo in specifici casinò. L’Irlanda avendo una storia molto breve in ambito di gambling e avendo una certa preoccupazione per il giocatore ludopatico, ha deciso di adottare nuove leggi per contrastare il gioco d’azzardo e la dipendenza derivante da esso. Al quarto posto invece si trova lo stato del Canada, con una percentuale che tocca soglie fino al 75%. In Canada si gioca principalmente alla lotteria nazionale e si gioca ai gratta vinci. L’Italia si posiziona al sesto posto in questa classifica. Si gioca per lo più a poker, casinò, scommesse sportive e tantissimi altri giochi come i Gratta e Vinci e le lotterie. Nel mondo i casinò più conosciuti sono sicuramente quelli di Las Vegas, Macao e Monte Carlo. In Italia il più famoso è il Casinò di Venezia, seguito dal Casinò di Campione e poi da quello di Sanremo.

Quante spendono le persone nel gioco d’azzardo?

Il numero totale di soldi che giochiamo in Italia è di circa 111 miliardi di euro all’anno mentre in Australia, che si classifica al primo posto, spende all’incirca il 3% dello stipendio annuo in gioco d’azzardo. In Irlanda si spendono circa 588 dollari l’anno in gioco d’azzardo. Quasi sempre queste somme di denaro derivano da scommesse sportive ma anche dai casinò. Un caso particolare invece è quello di Hong Kong dove il gioco d’azzardo è quasi del tutto proibito, infatti esiste solo un operatore che organizza delle lotterie e delle scommesse sportive. In Norvegia invece solo due operatori possono offrire giochi con i soldi veri. Infatti in Norvegia la commercializzazione del gioco d’azzardo verso i bambini è considerata un reato e il governo finlandese ha promesso delle sanzioni molto pesanti per le aziende che operano senza una licenza concessa dalle autorità. Queste sanzioni sono previste anche per gli affiliati che decidono di promuovere queste società senza una pregressa concessione da parte del governo. Nel 2021 il gioco d’azzardo in Europa è aumentato del 7,5% con un ulteriore aumento del 19% nel mercato online. Tutti i paesi membri dell’Unione Europea agiscono indipendentemente secondo una legislazione autonoma anche se sono previste delle leggi a tutela degli utenti che devono giocare e per non agevolare la dipendenza da gioco. In Germania le leggi sono a favore del gioco d’azzardo anche se i tedeschi giocano poco rispetto al resto d’Europa infatti in Italia il numero di giocatori è praticamente il doppio.