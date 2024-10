Queen Symphony Sensation 18 dicembre 2024 a Udine

Con più di 300 milioni di dischi venduti nel mondo e più di 10 brani entrati al #N1 delle classifiche di vendita, i QUEEN sono riconosciuti come uno dei gruppi di maggior successo della storia.

Assieme a Michael Jackson, sono gli unici artisti ad avere due album (Greatest Hits I e Greatest Hits II) nella Top Ten dei dischi più venduti di sempre nel Regno Unito, sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame, nella UK Music Hall of Fame e hanno ricevuto la stella sulla Hollywood Walk of Fame. La loro leggendaria esibizione al Live Aid nel 1985 è considerata la migliore performance dal vivo di tutti i tempi, nonché quella con la maggiore audience di sempre (2 miliardi di telespettatori in 150 paesi del mondo), da tanto da aver consolidato la fama dei Queen come “il miglior gruppo live di tutti i tempi”.

“Bohemian Rhapsody” è la canzone del XX secolo più ascoltata di sempre in streaming con quasi 2 miliardi di riproduzioni tra tutte le maggiori piattaforme di streaming e tante altre iconiche canzoni dei Queen continuano a risuonare in ogni forma e in ogni parte del mondo. Sono oltre 12.000 i siti dedicati alla band e sono migliaia i progetti live in omaggio ai Queen e a Freddie Mercury, tra cui spicca “Queen Symphony Sensation”, che con una lineup di oltre 30 elementi sul palco tra orchestra, coro e band è considerato il miglior omaggio sinfonico in circolazione.

Dopo il successo dell’ultimo tour che li ha portati anche in Cina e in Sudamerica, QUEEN SYMPHONY SENSATION arriva anche in Italia: il 18 dicembre 2024 andrà in scena al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. I biglietti per il concerto – organizzato da VignaPR e FVG Music Live – saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di giovedì 10 ottobre online su Ticketone.it, Eilo.it e nei punti vendita autorizzati.

Ideato dalla Queen Real Tribute, una delle più apprezzate tribute band dei Queen in Europa formata nel 2007 da musicisti che hanno suonato con le più grandi e famose star musicali nell’ex Jugoslavia, QUEEN SYMPHONY SENSATION è nato con l’obiettivo di proiettare i Queen nella contemporaneità, interpretando le loro canzoni con le tecnologie e le scenografiche di oggi, mantenendo l’identità di Freddie, Brian, Roger e John. Da Bohemian Rhapsody a We are the Champions, da Somebody to Love a Don’t Stop me now, passando per We will rock you, Radio gag a, The show must go on, in scaletta ci saranno tutti gli incredibili brani che sono arrivate al #n1 in classifica e tante altre canzoni uniche e leggendarie.

QUEEN SYMPHONY SENSATION

“The Most Impressive Queen Symphonic Tribute Show”

18 DICEMBRE 2024, ore 21:00

UDINE, Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Prezzi dei biglietti:

Platea gold € 52,00 + dp

Platea numerata € 47,00 + dp

Prima galleria € 42,00 + dp

Seconda galleria € 34,00 + dp

Terza galleria € 30,00 + dp

Biglietti in vendita a partire dalle ore 10:00 di giovedì 10 ottobre online su Ticketone.it, Eilo.it e in tutti i punti vendita autorizzati