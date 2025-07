“Radici”: aprono le prenotazioni per la seconda edizione del Festival

Anche quest’estate il Tarvisiano, con Radici, si trasformerà in un viaggio unico da vivere a ritmo lento, tra storie antiche, sapori autentici e paesaggi che parlano al cuore. Il festival – nato da un progetto del Comune di Tarvisio e realizzato con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e in collaborazione con Pro Loco Il Tiglio Valcanale, Kanaltaler Kulturverein e una rete di partner locali, regionali e internazionali – tornerà, con la sua seconda edizione, con un cartellone pronto a stupire chi vorrà immergersi in un’esperienza culturale e naturale unica. Da luglio a settembre, ci si potrà lasciar guidare tra borghi nascosti, foreste “magiche” e incontri. Quasi quaranta gli eventi a ingresso gratuito (salvo alcune eccezioni debitamente indicate), ma a numero chiuso, per i quali si potrà prenotare il proprio posto attraverso il sito radicitarvisio.com a partire da domani, martedì 1° luglio.

NATURA – Dall’ombra dei boschi alla luce delle torbiere, Radici porterà il pubblico dentro l’anima più profonda del paesaggio del Tarvisiano. Si partirà il 20 luglio con il Lynx Trail, un percorso dedicato alla lince eurasiatica che verrà riproposto anche il 14 agosto, sempre con partenza alle 9 con ritrovo al palazzetto dello Sport, nell’area antistante lo “Skate Park”. I partecipanti esploreranno il sentiero insieme agli esperti del Progetto Lince Italia, scoprendo tracce invisibili e panorami mozzafiato. Il 9 agosto inizierà il ciclo delle passeggiate botaniche con Claudia D’Olif, che guiderà escursioni tra erbe spontanee, riti contadini e saperi dimenticati. Seconda tappa il 16 agosto e ultima il 29 agosto, tra i sentieri di Camporosso.Il 23 agosto è in programma una visita alla Torbiera di Scichizza, un habitat unico, sospeso tra acqua, terra e biodiversità. Intanto, nel Giardino delle Erbe, nel centro di Tarvisio (via Giovanni Paolo II), si aprirà per tutta l’estate uno spazio di contemplazione e conoscenza, dove la natura sarà maestra. In parallelo, l’arte dialogherà con il bosco lungo il Sentiero Rio Argento grazie al progetto LandArt & Radici.

DUE PASSI – Ma a Tarvisio, anche “Due passi” potranno raccontare molto. La serie di appuntamenti consentirà di esplorare la Valcanale a piedi, con lente passeggiate guidate tra borghi dimenticati, architetture storiche e angoli nascosti. Si inizierà il 2 agosto, alle 10, con una visita a Unter Tarvis, dove antiche dimore e affreschi parleranno di un passato ricco e stratificato. Il 9 agosto, alle 17, sarà il turno di Oltreacqua, un borgo rurale che si svelerà tra campi coltivati e la musica dell’Anciuti Festival Ensemble.Il 29 agosto a Camporosso si camminerà tra peri monumentali, tetti in scandole e memorie romane, con un momento conviviale finale. Il 6 settembre, alle 9, si salirà verso le rovine del Castello di Weissenfels, attraversando un paesaggio segnato dalla storia. Infine, il 13 settembre, alle 18, si chiuderà il ciclo con una visita alle acciaierie di Fusine, per comprendere come l’industria abbia plasmato questo territorio di montagna. Tutti gli appuntamenti offriranno l’opportunità di camminare per ascoltare, scoprire e ritrovare il filo che unisce luoghi, persone e tempo.

INCONTRI – Sarà invece l’enoteca Kirchenwirt Macoratti di Tarvisio, dal 10 al 17 agosto, a diventare il cuore pulsante degli “Incontri” di Radici. Sempre a partire dalle 18, il giardino tra la torre medievale e il campanile si trasformerà in un salotto a cielo aperto dove si potrà scoprire il gusto della conversazione, del buon vino e delle storie tramandate. Si inizierà con un viaggio tra “Collio E Brda nel bicchiere”, il 10 agosto, accompagnati dai racconti sensoriali di Stefano Cosma e dai sapori del territorio (degustazione con abbinamento di salumi, selvaggina e formaggi locali, 20 euro, prenotazione obbligatoria). Nei giorni successivi, il pubblico si immergerà nella storia con le vicende del Castello di Fusine (11 agosto), si addentrerà nei riti del Kirchtag con Lara Magri (12 agosto), riscoprirà l’anima industriale di Weissenfels (15 agosto). Venerdì 16 agosto sarà la volta di un nuovo viaggio tra i sapori, con “L’Austria nel bicchiere, tra Riesling e Traminer”, una degustazione a cura di Gianni e Luigina Macoratti (anche per questo appuntamento sarà necessaria la prenotazione e il costo sarà di 20 euro). Sabato 17 agosto il ciclo di incontri si concluderà con “Gaitaler Kirchtag e birra a km zero”, un dialogo con Diana Erat del Greißler Museum sulle usanze del Kirchtag nella valle della Gail (20 euro, prenotazione obbligatoria). Le serate saranno un alternarsi degustazioni, conferenze e racconti, in un intreccio che renderà ogni appuntamento unico e autentico.

INFO – Tutti i dettagli del calendario e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale radicitarvisio.com .