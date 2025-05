Raduno Fiat 500 a Gorizia. Domenicao 18 maggio

Taglia il traguardo della ventesima edizione il raduno del Fiat 500 Club Isonzo: gli appassionati della storica vettura e delle sue derivate si troveranno domenica 18 maggio in piazza Vittoria, per poi raggiungere Aquileia e Vila Vicentina. L’atteso evento è stato presentato in Municipio dall’assessore allo Sport, Giulio Daidone, e dai rappresentanti del sodalizio promotore, guidati dal presidente Girolamo Minore.

L’appuntamento sarà alle 8.30 appunto in piazza Vittoria per l’accoglienza dei partecipanti, la registrazione e l’assegnazione del numero. Alle 10.50 il serpentone colorato si sposterà ad Aquileia e da qui andrà alla volta di Villa Vicentina. Duplice l’obiettivo dell’iniziativa: promuovere e far conoscere non solo le Fiat 500, ma anche il territorio.