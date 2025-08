RAF e FRANCESCO CICCHELLA a San Vito al Tagliamento sabato 2 e domenica 3 agosto

Torna “Stelle d’Estate”, rassegna che da anni porta a San Vito al Tagliamento (Pn), nella centralissima Piazza del Popolo, i grandi nomi della musica e dello spettacolo italiani. Doppio l’appuntamento in questo 2025; si comincia sabato 2 agosto con il concerto di un’autentica leggenda vivente della musica italiana,Raf, cantautore capace di vendere oltre 14 milioni di dischi nel mondo, che a San Vito al Tagliamento porterà l’unico live in Friuli Venezia Giulia del suo “Self Control 40th Anniversary”. Leggerezza, simpatia e tante risate contraddistingueranno invece l’evento di domenica 3 agosto, quando sul palco di Piazza del Popolo salirà Francesco Cicchella, fra i più amati artisti dell’attuale scena comica italiana, con l’irriverente nuovo spettacolo “Tante belle cose”. Ibiglietti per i due eventi (inizio alle 21.30), organizzati da Zenit srl, in collaborazione con Comune di San Vito al Tagliamento, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie degli spettacoli, dalle 19.30, mentre le porte al pubblico apriranno alle 20.00. Info e punti vendita suwww.azalea.it .

“Per San Vito sarà una due giorni impossibile da dimenticare. Due artisti diversi, ma accomunati da un talento straordinario, animeranno Piazza del Popolo con spettacoli che uniscono emozione, qualità e intrattenimento. – ha commentato l’Assessore alla Vitalità del Comune di San Vito al Tagliamento, Andrea Bruscia – Raf, con la sua voce inconfondibile e la capacità di innovare lo stile, ha attraversato generazioni, lasciando un segno indelebile nella storia della musica italiana. Francesco Cicchella, invece, è un talento poliedrico che sa unire comicità e musica con straordinaria eleganza. Per questo siamo orgogliosi di accoglierli nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo, che negli ultimi anni ha ospitato nomi del calibro di Roberto Vecchioni, Carl Brave e Vinicio Capossela, confermandosi un palcoscenico d’eccellenza per la grande musica dal vivo. San Vito al Tagliamento è pronta ad accoglierli a braccia aperte per due serate che sapranno lasciare il segno, tra emozioni, musica e spettacolo. ”

“SELF CONTROL 40th ANNIVERSARY”, sarà l’occasione per rendere omaggio all’affetto del pubblico e ai magnifici anni che hanno avuto come colonna sonora un brano amato da milioni di persone in tutto il mondo, un vero e proprio fenomeno, inno alla leggerezza e al senso di libertà. “Self Control”, tra le hit più famose di sempre, ha segnato la ricca e straordinaria carriera di Raf e negli anni è diventato un evergreen che continua a spopolare tra i più giovani. È stato il singolo che ha portato Raf alla ribalta facendolo conoscere non solo al pubblico italiano, ma anche internazionale, consacrandolo tra i più grandi artisti e pilastri della musica italiana.

Nei live di “Self Control 40th Anniversary” ripercorrerà la sua storia artistica cantando i brani più celebri del suo repertorio, tra cui “Sei La Più Bella Del Mondo”, “Il battito Animale, “Cosa Resterà degli Anni ‘80”, “Ti Pretendo”, “Infinito”, “Stai con Me”, “Non è mai un errore” e molti altri ancora.

In un salotto televisivo, Francesco Cicchella, ormai sessantenne, sconvolge il pubblico dichiarando il suo ritiro dalle scene, esibendosi dunque per l’ultima volta. In questo momento di commiato, l’artista napoletano fa un bilancio della sua lunga e brillante carriera. Tra i ricordi che affiorano, uno in particolare si distingue: una serata a teatro, un punto di svolta che ha segnato indelebilmente la sua vita. Lo spettacolo “Tante belle cose” diventa così un viaggio nel tempo, un flashback che ci riporta proprio a quella serata indimenticabile. Sul palco, Cicchella ci regala un’esibizione unica, un mix esplosivo di sketch esilaranti, performance indimenticabili e momenti di grande emozione, tutti caratterizzati dal suo inconfondibile talento comico. In questo one man show innovativo, Cicchella gioca non solo con i suoi personaggi, ma anche con sé stesso, proiettandosi nel futuro per poi tornare in un passato – il presente – che ha segnato la sua carriera.