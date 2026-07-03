Raf in concerto a Trieste. 3 agosto 2026

Dopo aver partecipato alla 76° edizione del Festival di Sanremo con il brano Ora e per sempre e in attesa dell’uscita del suo nuovo disco prevista per il prossimo autunno, Raf torna alla dimensione live per festeggiare i 25 anni del successo Infinito con “INFINITO – ESTATE 2026”, organizzato da Friends & Partners, prodotto da Girotondo srl in collaborazione MOMY RECORDS.

Vero e proprio evergreen che continua a emozionarci, Infinito è uno dei brani “manifesto” della carriera di Raf, lunga oltre 40 anni e fatta di migliaia di live, 14 album pubblicati in studio, più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. L’artista, padre del pop in Italia, tra le voci e firme più belle e rappresentative della canzone italiana, dedicherà al suo pubblico un viaggio musicale che scandisce le tappe significative del suo percorso artistico fino al capitolo più recente, quello sanremese.

“INFINITO – ESTATE 2026” sarà: il 16 luglio a Capurso (BA) per Multiculturita Summer Festival; il 18 luglio a Carovigno (BR) per Arena 30/40; il 1 agosto al Forte di Bard a Bard (AO); il 3 agosto al Castello San Giusto di Trieste, per Trieste Estate 2026; il 5 agosto al Festival delle Crociere ad Orbetello (GR), evento a ingresso gratuito; il 6 agosto al Castello Pasquini di Castiglioncello (LI); l’8 agosto all’Arena Parco della Repubblica di Sirolo (AN); il 10 agosto alla Scalinata della Cattedrale di Noto (SR); l’11 agosto al Teatro di Verdura di Palermo per Dream Pop Festival; il 12 agosto all’Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea (CT) per Etna in Scena il 14 agosto al Teatro di Acri ad Acri (CS) per l’Estate Acrese; il 18 agosto a Presicce-Acquarica (LE) per il Festival “I colori dell’olio”; il 20 agosto all’Anfiteatro Porto Turistico di Maiori (SA); il 22 agosto a Marina di Pietrasanta (Lu) per La Versiliana Festival; il 24 agosto all’Arena dei Fiori di Montesilvano (PE); il 27 agosto in Piazza Roma a Carbonia (SU); il 30 agosto al Teatro Romano di Verona; il 1 settembre in Piazza dei Signori a Vicenza per Vicenza Festival; il 3 settembre in Piazza Indipendenza “La Rotonda” di Badoere di Morgano (TV); 11 settembre al Teatro Romano di Cassino (FR); il 13 settembre a Poggio Arena Live di Poggio Renatico (FE); il 19 settembre al Palaterni di Terni per Tributo d’autore; il 20 settembre al Barrocci Festival di Sant’Angelo di Gatteo (FC).

Il prossimo autunno invece Raf sarà nei palazzetti con “INFINITO – Palasport 2026”: il 9 ottobre al Palapartenope di Napoli, il 12 ottobre all’Unipol Forum di Milano e il 17 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma.

I biglietti sono disponibili in prevendita su ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Un nuovo capitolo live per Raf, che fa seguito alla straordinaria esperienza sanremese in cui l’artista ha emozionato con una ballad romantica e autobiografica – scritta insieme al figlio Samuele Riefoli, che ha anche firmato la regia del videoclip – e che anticipa l’uscita del suo nuovo disco di inediti.

Raf ha inoltre annunciato a sorpresa l’uscita del nuovo singolo “Pazzi Stupidi Ragazzi” (Warner Records / Warner Music Italy; Girotondo EM srl), disponibile dal 29 maggio sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.

“Pazzi Stupidi Ragazzi” racconta un amore istintivo, irrazionale e travolgente, uno di quei legami capaci di resistere al tempo, alle distanze e soprattutto alle differenze. È la storia di due persone che continuano a cercarsi e a rincorrersi perché, quando un sentimento è autentico, tutto il resto perde importanza: le paure, gli ostacoli, i confini che spesso siamo noi stessi a creare. Musicalmente, il brano ha un’anima electropop intensa e ritmata, pensata per far “muovere” ma anche per emozionare. Tra atmosfere notturne, immagini romantiche, corse verso l’estate e stelle da contare insieme, la canzone accompagna l’ascoltatore in un viaggio fatto di desiderio, libertà e connessione. Perché le differenze non dovrebbero mai dividerci: spesso sono solo illusioni create dalla mente.

Raf ha scritto e ha realizzato successi che hanno segnato la storia della discografia del nostro Paese – come Self Control, Infinito, Sei La Più Bella Del Mondo, Il battito Animale, Cosa Resterà degli Anni ‘80, Ti Pretendo, Infinito, Stai con Me, Non è mai un errore – hit amate da milioni di persone e in vetta alle classifiche in tutto il mondo, brani senza tempo cantati anche dalle nuove generazioni. Questa è la potenza della musica di Raf, cantautore, autore e compositore raffinato che negli anni si è sempre distinto per una scrittura autentica e originale, nonché per una straordinaria e fresca capacità interpretativa.

16 luglio CAPURSO (BA) Multiculturita Summer Festival

18 luglio CAROVIGNO (BR) Arena 30/40

1 agosto BARD (AO) Forte di Bard

3 agosto TRIESTE Castello San Giusto

5 agosto ORBETELLO (GR) Festival delle Crociere (ingresso gratuito)

6 agosto CASTIGLIONCELLO (LI) Castello Pasquini

8 agosto SIROLO (AN) Arena Parco della Repubblica

10 agosto NOTO (SR) Scalinata della Cattedrale NUOVA DATA

11 agosto PALERMO Teatro di Verdura, Dream Pop Festival

12 agosto ZAFFERANA ETNEA (CT) Anfiteatro Falcone e Borsellino, Etna in scena

14 agosto ACRI (CS) Teatro di Acri, Estate Acrese

18 agosto PRESICCE-ACQUARICA (LE) Festival “I colori dell’olio”

20 agosto MAIORI (SA) Anfiteatro Porto Turistico

22 agosto MARINA DI PIETRASANTA (LU) La Versiliana Festival

24 agosto MONTESILVANO (PE) Arena dei Fiori

27 agosto CARBONIA (SU) Piazza Roma

30 agosto VERONA Teatro Romano

1 settembre VICENZA Piazza dei Signori, Vicenza in Festival

3 settembre BADOERE DI MORGANO (TV), Piazza Indipendenza

11 settembre CASSINO (FR) Teatro Romano

13 settembre POGGIO RENATICO (FE) Poggio Arena Live

19 settembre TERNI Palaterni, Tributo d’autore

20 settembre SANT’ANGELO DI GATTEO (FC) Barrocci Festival