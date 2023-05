Raf martedì 2 maggio a Udine

Raf, cantautore italiano fra i più amati, sarà protagonista domani, martedì 2 maggio, in concerto al Teatro Nuovo Giovanni da Udine (inizio ore 21.00). Per l’occasione l’artista porterà in esclusiva regionale a Udine il suo nuovo tour teatrale dal titolo “La mia casa tour”. È stato un anno intenso per Raf, che ha messo a segno un successo dopo l’altro: dopo la parentesi del Due la Nostra Storia Tour con il suo amico di sempre Umberto Tozzi e del suo ritorno in rotazione radiofonica quest’estate con la hit “Cherie”, ha cantato con Guè Pequeno il brano “Ti pretendo XXX”, uno dei grandi classici di fine anni ’80, tornato letteralmente alla ribalta. A Udine Raf presenterà una scaletta fatta di tutti i suoi successi, con pezzi divenuti autentici inni generazionali come “Self Control”, “Ti pretendo”, “Cosa resterà degli anni ‘80”, “Battito animale”, “Sei la più bella del mondo”, tra gli altri. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismo FVG, Comune di Udine e Teatro Nuovo Giovanni da Udine, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e alle biglietterie del teatro. Info e punti vendita su www.azalea.it . –

Una carriera ricca di soddisfazioni, di tanta musica e riconoscimenti, attestati di stima profonda e affetto dei fan, che nel 2023 torneranno ad ascoltare dal vivo una tra le più belle voci e firme della discografia italiana, che si pone sempre così contemporanea e vivida anche nella nuova scena della musica attuale. Cresce dunque l’hype per una ricca stagione di concerti in tutta Italia, in attesa di nuove sorprese.

Raf, classe 1959, è fra i più popolari cantautori italiani. Il 1984 segna il suo successo discografico con la super hit “Self Control”, brano dance che raggiunge il primo posto nelle classifiche di tutto il mondo, Stati Uniti compresi. Il suo talento autoriale esplode nel 1987, quando scrive “Si può dare di più” per il trio Morandi, Ruggeri, Tozzi, canzone che vince il Festival di Sanremo. In coppia con lo stesso Umberto Tozzi scrive e interpreta “Gente di mare”, hit di successo in tutta Europa. Il 1989 è l’anno di altri due successi strepitosi: “Cosa resterà degli anni ‘80” e “Ti pretendo”. Nel 1993 esce “Cannibali”, album 6 volte disco di platino, che contiene il super brano “Battito animale” e i fortunati singoli “Due” e “Stai con me”. I primi anni ‘2000 confermano Raf come cantautore molto amato dal pubblico, partecipando a grandi appuntamenti come il Pavarotti & Friends, “Il sale della terra” – in Piazza San Pietro al cospetto di Papa Giovanni Paolo II – e diventando testimonial di Legambiente. Nel 2015 Raf torna a Sanremo con il brano “Come una favola”, inserito nel nuovo album “Sono io”, che presenta con un lungo tour che continua anche nel 2016. Il 22 ottobre 2018 esce il singolo “Come una danza”, in duetto con Umberto Tozzi, che anticipa l’uscita di un doppio cd dal titolo “Raf Tozzi”. Nello stesso periodo parte un tour lunghissimo dove i due cantanti girano quasi tutta Italia cantando i loro più grandi successi nei palasport e nei teatri. Da questa tournée nasce un doppio album dal vivo chiamato “Raf Tozzi – Due La nostra storia”.