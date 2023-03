RAMARRI TESTIMONIAL IN BLU PER LA FONDAZIONE BAMBINI E AUTISMO ONLUS

In blu per l’autismo. Anche quest’anno il Pordenone Calcio ha aderito alla Marcia in Blu per l’Autismo organizzata dalla Fondazione Bambini e Autismo Onlus di Pordenone. Tutti vi possono partecipare pubblicando le proprie foto in blu nei social con l’hashtag #marciainblu2023 e comunicando la propria adesione su bambinieautismo.org. Oggi al De Marchi a vestire l’ormai “storica” t-shirt blu realizzata dal Club e usata in questi anni per promuovere la partnership sono stati capitan Burrai, Giorico e La Rosa.

La manifestazione solidale e diffusa avrà il suo epilogo domenica, Giornata Mondiale per la consapevolezza dell’Autismo, con l’Ultimo miglio della Marcia in blu. I partecipanti si ritroveranno di fronte al comando dei Vigili del Fuoco (via Interna) per poi dirigersi verso la Loggia del Municipio di Pordenone, sede d’arrivo.

Il Pordenone Calcio, che in quelle ore sarà in trasferta a Busto Arsizio per la partita con la Pro Patria, ospiterà ragazzi, ragazze e staff della Fondazione Bambini e Autismo allo stadio “Tognon”, in analogia con quanto fatto in passato, l’8 aprile in occasione della gara con la Pro Vercelli.