Regione FVG: pronti a riprendere regolarmente le inoculazioni di vaccino

“A seguito del via libera dato dall’Agenzia europea del farmaco all’utilizzo del vaccino AstraZeneca e non appena il Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) di Ema rilascerà il parere, Aifa revocherà il divieto di utilizzo del siero e lo comunicherà per il canale ufficiale a tutte le Regioni, in modo da riprendere con l’attività a partire dalle 15 di domani, venerdì 19 marzo. Noi siamo quindi pronti a riprendere regolarmente le inoculazioni, seguendo la tabella di marcia delle prenotazioni già presenti nelle agende”.

“Quanti avevano già ottenuto la prenotazione per domani e per i giorni seguenti – spiega il vicegovernatore – potranno regolarmente recarsi ai centri vaccinali per ricevere la propria dose. Coloro che invece hanno saltato l’inoculazione a causa dello stop imposto da Aifa, verranno contattati dai call center per riprogrammare la somministrazione della loro dose. Procederemo inoltre a completare l’inoculazione del vaccino alle categorie a cui stavamo somministrando AstraZeneca, ovvero le forze di Polizia e il personale delle scuole, con le modalità sino ad oggi seguite. Proseguiremo anche la somministrazione del vaccino Pfizer agli over 80”.

La ripresa dell’attività di vaccinazione con AstraZeneca permetterà inoltre di allargare la platea delle persone che si potranno sottoporre a inoculazione. “Dalla prossima settimana – spiega il vicegovernatore – partiranno anche le vaccinazioni per gli uomini del Corpo forestale regionale, che potranno sottoporsi all’inoculazione in uno dei centri della regione presenti nel territorio di residenza. Inoltre inizieremo le vaccinazioni anche del personale della Protezione civile e ai loro volontari. I primi si vaccineranno a Palmanova mentre l’inoculazione ai volontari avverrà in Fiera a Udine. Tanto i forestali quanto gli uomini della Protezione civile nonché i loro volontari dovranno prenotare la vaccinazione tramite i canali del call center, farmacie e Cup”

A darne comunicazione è il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi.