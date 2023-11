Reinstallato l’orologio a pendola della loggia di San Giovanni

È stato reinstallato l’orologio a pendola posto sotto il porticato di San Giovanni, in Piazza Libertà, nel pieno centro storico di Udine. L’orologio è stato realizzato e collocato nella bacheca del colonnato per la prima volta nel 1952, tuttavia presentava alcuni malfunzionamenti da diverso tempo, a causa dei quali era stato rimosso.

I delicati lavori di restauro al meccanismo di oscillamento, fondamentale per il corretto funzionamento del sistema e della scansione precisa del tempo, hanno previsto una sostanziale revisione di tutte le componenti. L’orologio è stato perciò smontato e pulito in tutte le sue parti; le ruote dei meccanismi sono state rettificate e sono stati rimossi tutti i segni di logoramento dovuti al tempo; infine le componenti metalliche sono state sottoposte a dei trattamenti ad hoc che ne preserveranno l’integrità. Inoltre, è stato deciso di provvedere a dei controlli periodici sul corretto funzionamento dell’orologio, per certificare l’assoluta precisione del movimento