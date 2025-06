 REMO ANZOVINO annuncia il tour estivo

Pubblicato a fine gennaio da Decca Italy e distribuito da Universal, “ATELIER” è una vera e propria festa per i 20 anni di una carriera che fonde musica, arte e cinema. Una nuova versione dei suoi brani più amati, in piano solo e live, registrata nello studio del celebre artista Giorgio Celiberti

Prosegue il viaggio di “Atelier”, il nuovo disco del compositore e pianista Remo Anzovino, tra i più originali ed eclettici interpreti della musica strumentale contemporanea. Pubblicato a fine gennaio su etichetta DECCA ITALY e distribuito da Universal Music Italia, l’album celebra i venti anni di carriera di un artista capace di unire profondità espressiva, immaginazione sonora e una scrittura musicale inconfondibile.

Dopo il tour primaverile che lo ha visto esibirsi in alcune delle principali città italiane – Torino, Milano, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Catania, Palermo – registrando numerosi sold out e confermando il grande affetto del pubblico – Remo Anzovino ha annunciato le nuove date del tour estivo, che lo porteranno nuovamente in giro per l’Italia e all’estero, in Europa al Copenaghen Jazz Festival, poi in autunno in Giappone, con tre concerti organizzati da New Age Productions, previsti a Tokyo, Osaka, Kyoto, a supporto dell’uscita di “Atelier” sul mercato nipponico.

Prima data il 5 luglio a Udine, per proseguire il 10 luglio a Copenaghen, il 15 luglio a Torre a Mare (BA), il 16 luglio a Ostuni (BR), il 18 luglio a Polignano a Mare (BA), il 25 luglio a Altavilla Milicia (PA), il 26 luglio a Trabia (PA), il 7 agosto a Sassari, l’8 agosto a Reggio Calabria, il 9 agosto a Castelvetrano (TP), il 10 agosto a Santa Flavia (PA), l’11 agosto a Termini Imerese (PA), il 12 agosto a Cefalù (PA), il 13 agosto a Cattolica Eraclea (AG). A novembre i concerti in Giappone iniziano il 4 a TOKYO (Suntory Hall), per proseguire il 5 a OSAKA (Phoenix Hall) e il 6 a KYOTO (Alti Hall).

“Atelier” è un luogo dell’anima, un “laboratorio sonoro” in cui si incontrano diversi colori, timbri e registri musicali: un’opera che racconta, attraverso il piano solo, vent’anni di ricerca artistica, e che rappresenta per Anzovino una nuova tappa in un percorso musicale sempre aperto all’esplorazione delle mille possibilità espressive e stilistiche del pianoforte.

Il disco in piano solo – anticipato dai brani Chaplin, Istanbul e Galilei e disponibile su tutte le piattaforme digitali e in versione fisica(a questo link)– ha esordito al 7° posto della classifica FIMI dei CD e Vinili più venduti in Italia, album strumentale più venduto in assoluto, superando così i risultati ottenuti del precedente “Don’t Forget to Fly”, primo suo album completamente piano solo.

Arrivato dopo ventuno album e a distanza di due anni da “Don’t Forget to Fly”, il suo ultimo lavoro in studio e il primo piano solo, è una vera e propria festa, che delle celebrazioni importanti ha voluto mostrare lo spirito. È stato infatti registrato con il pubblico – in alcuni casi mantenendone gli applausi -in due esclusive serate a invito.

Compongono l’album un inedito e venti brani scelti tra i suoi lavori più rappresentativi e quelli più amati dal pubblico, qui ri-composti dal vivo e dunque rinati in nuove e originali versioni.

Pianista e compositore tra i più eclettici della musica strumentale contemporanea con oltre trenta milioni di streaming sulle principali piattaforme digitali, Remo Anzovino ripercorre in questo disco una carriera che ha saputo fondere musica, arte e cinema e che lo ha portato, nel 2019, alla conquista del Nastro D’Argento – Musica dell’Arte per le sue colonne sonore.

Non è un caso allora che anche il luogo della registrazione sia speciale: è l’atelier del pittore e scultore Giorgio Celiberti, una delle personalità più prestigiose dell’arte italiana e internazionale del ‘900 e del nostro secolo. È stato proprio il Maestro a voler ospitare la sua musica nel suo studio, contribuendo così alla creazione di un progetto irripetibile, registrato in un luogo tanto intimo quanto affascinante che ha conquistato di diritto anche il titolo e la copertina dell’album. Anche l’artwork nasce dallo speciale rapporto tra i due artisti: il titolo è scritto a mano da Celiberti e il packaging esclusivo dell’album – in LP e CD – contiene al suo interno una copia di “Emozioni d’amore”, l’opera originale immortalata nella foto di copertina di Paolo Grasso.

In “Atelier” convivono le grandi passioni di Anzovino: il suo trasporto per il cinema e l’arte e il forte amore per la composizione e il pianoforte, che negli ultimi due anni lo ha portato a esibirsi in oltre 60 concerti in piano solo.

Nel nuovo disco si ritrovano brani dei primi album (“Dispari” e “Tabù”), i lavori di maggiore complessità (“Igloo” e “Viaggiatore immobile”) fino al suo primo album internazionale “Nocturne” e al più recente “Don’t forget to fly”, per diverse settimane l’album strumentale più venduto in Italia.

Accanto a loro, ecco i suoi temi cinematografici più importanti, la musica che ha valorizzato film dedicati ad artisti leggendari quali Monet, Van Gogh, Gauguin, Borromini e Bernini, Frida Khalo, fino alle meraviglie del Museo Egizio di Torino.

Apre l’album un inedito assoluto: Chaplin, una pagina composta circa vent’anni fa per la sonorizzazione dal vivo del capolavoro di Charlie Chaplin “Il circo” e oggi pubblicata qui per la prima volta chiudendo un cerchio temporale e artistico.

Ventuno tracce che ripercorrono uno spettro molto ampio del suo stile pianistico e dell’unicità compositiva, in grado di fondere elementi musicali che spaziano dalla musica classica al jazz, attraversano il tango e la tradizione musicale latina, passano per le melodie della scuola napoletana e quegli elementi che rendono distintiva la sua scrittura cinematografica.

Uno stile dal linguaggio universale e contemporaneo in grado – da sempre – di superare gli steccati culturali e di genere, come dimostra la calorosa accoglienza ricevuta negli ultimi anni in tutti i concerti eseguiti in Italia e all’estero.

Ascolta/acquista l’album: https://bio.to/remoanzovino

REMO ANZOVINO

ANNUNCIATE LE DATE DEL TOUR ESTIVO DI “ATELIER”

IL 10 LUGLIO AL COPENHAGEN JAZZ FESTIVAL

A NOVEMBRE CONCERTI A TOKYO, OSAKA, KYOTO

IN OCCASIONE DELL’USCITA DEL DISCO IN GIAPPONE

5 luglio UDINE – Castello(concerto del risveglio)

10 luglio COPENAGHEN –Copenaghen Jazz Festival

15 luglio TORRE A MARE (BA) –Rassegna di Arte e Cultura Popolare dei 5 Continenti (concerto al tramonto)

16 luglio OSTUNI (BR) –Piano Lab (concerto all’alba)

18 luglio POLIGNANO A MARE (BA) –Porto Rubino (concerto all’alba)

25 luglio ALTAVILLA MILICIA – (PA) Belvedere (spettacolo “Una rosa nei venti”)

26 luglio TRABIA (PA) – Piazza Lanza (spettacolo “Una rosa nei venti”)

7 agosto SASSARI –Musica sulle Bocche (concerto al tramonto)

8 agosto REGGIO CALABRIA – Museo Archeologico Nazionale – Museo in Fest

9 agosto CASTELVETRANO (TP) – Parco Archeologico di Selinunte (spettacolo “La danza delle baccanti”)

10 agosto SANTA FLAVIA (PA) – Area Archeologica di Solunto (spettacolo “La danza delle baccanti”)

11 agosto TERMINI IMERESE (PA) – Area Archeologica di Himera (spettacolo “La danza delle baccanti”)

12 agosto CEFALÙ (PA) – Castello Bordonaro (spettacolo “La danza delle baccanti”)

13 agosto CATTOLICA ERACLEA (AG) – Area Archeologica Eraclea Minoa (spettacolo “La danza delle baccanti”)

4 novembre TOKYO Suntory Hall

5 novembre OSAKA Phoenix Hall

6 novembre KYOTO Alti Hall

Foto: Paolo Grasso