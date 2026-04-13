Renee Cossutta di Trieste è “Miss Latisana”

Renee Cossutta vent’anni di Trieste studentessa, diplomata in ambito turistico, si è aggiudicata il titolo di “Miss Latisana” al termine della prima selezione in Friuli Venezia Giulia valida per l’ottantasettesima edizione di “Miss Italia”.

L’atteso appuntamento si è svolto in Piazza Indipendenza a Latisana, in occasione della “Festa di Primavera” organizzata dal Comune in collaborazione la Pro Loco e il “Consorzio Ambulanti Friuli Venezia Giulia”.

Con Renee sono state anche premiate: al secondo posto con il titolo di “Miss Givova” Desiree Chiappo Debegnach, venticinque anni di Tavagnacco (Ud); terza classificata “Miss Framesi” Camilla Riva ventunenne di Udine studentessa universitaria di lettere; quarta classificata Gaia Cannavò ventun anni di Arta Terme (Ud) studentessa di lettere indirizzo storico che lavora come guida turistica; al quinto posto, Alessia Piemonte studentessa al DAMS, ventenne di Ronchi del Legionari (Go); sesta classificata, Elisabetta Ronchi di Caneva (Pn), ventotto anni studentessa di economia ed analisi dati.

Renee, Desiree e Camilla sono ammesse agli appuntamenti dove si assegneranno i vari titoli regionali ed alla finale di “Miss Friuli Venezia Giulia” al Parco Termale Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro alla fine del mese di agosto.

Curiosità ed interesse hanno destato le ospiti della selezione: Francesca Dri udinese che ha conquistato all’ultima finale di “Miss Italia” ben due titoli nazionali, “Miss Eleganza 2025” e “Miss Creatività”; Michela Bertossi “Miss Friuli Venezia Giulia” in carica; Mariastella Dosmo “Miss Framesi Friuli Venezia Giulia 2025” e Giulia Vanin “Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia 2025”.

Lo spettacolo è stato presentato da Michele Cupitò, con la regia di Paola Rizzotti e coordinato dallo staff dell’agenzia “modashow.it” esclusivista di “Miss Italia” in Regione mentre la “colonna sonora” dello spettacolo è stata curata da “Roger d.j.”.

A “Miss Italia” possono partecipare ragazze di età compresa tra i 18 (compiuti entro il 31 agosto 2026) ed i 30 anni; per iscriversi, in Friuli Venezia Giulia e partecipare alle prossime selezioni è possibile contattare direttamente i responsabili regionali telefonando o inviando un messaggio al numero 393.3352362 oppure compilando il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulle pagine Facebook ed Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.

Foto: Valter Parisotto