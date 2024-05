RENGA NEK: le stelle del pop italiano in concerto il 20 luglio al Pordenone Live

Si arricchisce di un nuovo evento il calendario del festival Pordenone Live 2024, rassegna che riaccenderà di luci, suoni e colori il Parco San Valentino nei mesi più caldi della bella stagione. Dopo i già annunciati concerti di Mr. Rain (18 luglio) e Kid Yugi (11 agosto), a salire sul palco, sabato 20 luglio (inizio alle 21.30), saranno le star del pop italiano Francesco Renga e Filippo Nek Neviani, che continuano il loro viaggio musicale assieme sui palchi dell’estate, portando un unico live anche in Friuli Venezia Giulia. Il concerto sarà l’occasione per ascoltare i successi dei repertori di entrambi gli artisti, canzoni che hanno emozionato diverse generazioni. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Pordenone, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG, sono in vendita sul circuito Ticketone. Info e punti autorizzati su www.azalea.it .

“Arrivato al suo terzo anno, il Pordenone Live affina la sua offerta musicale e copre veramente tutti i gusti attraverso tre nomi molto importanti, che rappresentano sia la nuova frontiera della musica italiana che artisti consolidati della scena musicale italiana“. Ha commentato l’Assessore alla Cultura e Grandi eventi del Comune di Pordenone, Alberto Parigi.

Tra le più grandi voci del panorama musicale italiano, Francesco Renga quest’anno celebra 40 anni di straordinaria carriera con all’attivo 8 album d’inediti, 1 album con orchestra, 2 album dal vivo (di cui uno insieme a Max Pezzali e Nek), ha totalizzato oltre 1 milione di copie vendute, 9 certificazioni di platino e 9 d’oro. Colleziona singoli di grande successo, da “Raccontami” a “La tua bellezza”, da “Angelo” (brano vincitore del Festival di Sanremo 2005) a “Meravigliosa (la Luna)”, da “Il mio giorno più bello del mondo” a “Guardami amore” e tantissimi altri. Nel corso della sua carriera Francesco ha realizzato più di 1900 concerti tra palasport, teatri e location mozzafiato come l’Arena di Verona e il Teatro Antico di Taormina. Ha alle spalle 9 partecipazioni al Festival di Sanremo come concorrente in gara, 1 vittoria nel 2005 con il brano “Angelo” e 2 premi della critica, con i brani “L’uomo che ride” e “Raccontami”.

Cantante e polistrumentista, con alle spalle oltre 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 18 album in studio, Nek è una delle voci maschili più affascinanti e amate del panorama musicale italiano. Dopo l’esordio nel 1992 con l’album “Nek”, tantissimi i successi che si sono susseguiti nei suoi 30 anni di carriera, da “Laura non c’è” a “Se io non avessi te”, da “Almeno stavolta” a “Lascia che io sia”, o ancora “Fatti avanti amore” e “Se una regola c’è”, senza dimenticare la cover di “Se telefonando”, eseguita sul palco del Festival di Sanremo nel 2015. Negli ultimi anni è stato impegnato nella conduzione di fortunati programmi televisivi, ultimo dei quali “Dalla Strada Al Palco”, che ha raccolto consensi di pubblico e critica, e che è tornato con la terza stagione a febbraio 2024 in prima serata su Rai Due. Nel 2022 è uscito l’album celebrativo “5030”, che racconta i 30 anni di carriera e i suoi 50 anni di età.