Restyling del Caffè Contarena: presto la riapertura firmata Signorvino

Sono ufficialmente iniziati i lavori di restyling interno dello storico Caffè Contarena, locale simbolo del centro di Udine, che si prepara a riaprire con una nuova gestione targata Signorvino. Dopo l’affidamento del servizio al Gruppo Calzedonia, proprietario del marchio, e una volta ottenuto l’avallo della soprintendenza sul progetto di ammodernamento degli spazi, il cantiere è ora partito. L’intervento dovrebbe concludersi entro giugno. A seguire partiranno le procedure di allestimento che porteranno all’apertura ufficiale.

Il progetto riguarda i locali al piano terra e al piano interrato di Palazzo D’Aronco dove ha sede il Contarena, e punta a restituire nuova vita a uno spazio di grande valore storico e identitario per la città. L’immagine dello storico caffè non cambierà: le due sale principali manterranno infatti gli ornamenti storici, e il progetto conserverà in toto l’atmosfera e gli elementi più caratteristici. Gli interventi previsti introdurranno però nuove funzioni, arredi e soluzioni in grado di accompagnare il locale verso la riapertura e un servizio d’eccellenza in centro storico.

Nel cuore del restyling, particolare attenzione è stata riservata alla valorizzazione della raffinata cornice storica del locale, impreziosita da colonne, lampadari e mosaici Art Nouveau.

Come detto, le sale principali resteranno sostanzialmente inalterate nella loro configurazione, ma saranno arricchite da nuovi espositori, tavoli e sedute coerenti con lo stile del luogo, mentre il bancone bar sarà aggiornato in modo puntuale per accogliere le nuove attrezzature necessarie al funzionamento dell’attività. Anche i locali sul retro saranno riorganizzati per garantire la massima funzionalità: si lavorerà a una riorganizzazione della cucina, dei locali tecnici e dei servizi igienici, in un quadro complessivo che punta a migliorare accessibilità, fruibilità e qualità degli spazi per il personale e per il pubblico.

Il progetto prevede inoltre un intervento anche all’esterno, con l’allestimento di un dehor sotto il portico, destinato a restituire vivacità a uno dei luoghi più suggestivi del centro storico cittadino.

“L’avvio di questi lavori è un passaggio molto atteso per la città”, dichiara l’assessora al Patrimonio Gea Arcella. “Dopo numerosi anni di chiusura, vedere finalmente riaccendersi l’attenzione attorno al Caffè Contarena è motivo di grande soddisfazione. Parliamo di un luogo attrattivo e storico, profondamente legato all’identità di Udine, che merita di tornare a vivere e a essere frequentato. Siamo particolarmente contenti che questo percorso abbia portato un marchio di rilievo nazionale come Signorvino a scegliere la nostra città e a investire in uno spazio così prestigioso. Ora c’è grande impazienza di vedere conclusi i lavori e di restituire ai cittadini e ai visitatori un caffè rinnovato, capace di coniugare storia, qualità e nuova attrattività”.

“L’arrivo di un marchio importante e riconosciuto come Signorvino nel cuore della nostra città è un segnale molto positivo”, dichiara il vicesindaco con delega a Turismo e Attività produttive Alessandro Venanzi. “Testimonia un’attrattività che Udine, negli ultimi anni, aveva in parte smarrito e che la nostra amministrazione sta lavorando intensamente per ricostruire, in stretta collaborazione con il tessuto produttivo locale, con gli operatori economici e con tutte le realtà che contribuiscono alla vitalità del centro cittadino. La riapertura del Caffè Contarena, è anche la restituzione alla città di un pezzo della sua storia e della sua identità. Per questo siamo soddisfatti per un intervento che unisce rilancio economico, valorizzazione urbana e recupero di un luogo simbolico di Udine”.