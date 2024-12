Riaperto il Parco Ardito Desio. Le novità

Nella mattinata di giovedì 18 dicembre, il Comune di Udine ha tagliato ufficialmente il nastro del rinnovato Parco Ardito Desio, oggetto, negli scorsi mesi, di un massiccio intervento di riqualificazione strutturale e rinnovamento. Alla presenza degli uffici della sezione impianti sportivi del Comune di Udine, è stata inaugurata ufficialmente anche il nuovo skatepark, un’area che l’amministrazione comunale ha voluto realizzare ascoltando direttamente le reali esigenze dell’utenza e basando proprio su queste il progetto per la nuova infrastruttura sportiva.

“L’opera che oggi portiamo a compimento al parco Ardito Desio è un progetto di cui andiamo particolarmente orgogliosi, non solamente per l’obiettivo raggiunto, ma anche per il percorso condiviso che abbiamo intrapreso per dare nuova vita a questo luogo di comunità e nuove prospettive per l’intero quartiere del Villaggio del Sole”, commenta l’Assessora allo Sport e Impianti sportivi Chiara Dazzan. “La riqualificazione del parco di cemento si divide in due opere distinte, ma assolutamente legate nell’ottica della valorizzazione degli spazi di aggregazione dei quartieri”, spiega Dazzan. “Da un lato l’intera struttura è stata riqualificata con strutture moderne per garantire la sicurezza di chi frequenta il parco, dall’altro l’Ardito Desio ospita ora un moderno skate ground realizzato proprio sulle idee di quegli skaters di Udine che ogni giorno frequentano il parco. CI auspichiamo – conclude – che quest’area possa non solo confermarsi come luogo di ritrovo giovanile del quartiere, quale già è, ma possa anche diventare un punto di riferimento per lo skate in città e in regione”.

La riqualificazione strutturale del parco Desio

Entrando nel merito dell’imponente opera realizzata, gli interventi, per un investimento che raggiunge i 650 mila euro, sono stati mirati a risolvere delle problematiche irrisolte da tempo. Sono state sostituite tutte le coperture che necessitavano di interventi drastici per garantire protezione e sicurezza, oltre l’adeguamento ai nuovi criteri costruttivi, in primo luogo di quelli antisismici.

Nel corso dei lavori, eseguiti dalla ditta F.lli Casetta di Prata di Pordenone, si è intervenuti anche sulle strutture portanti dell’infrastruttura di via Lombardia. In particolare le fondazioni sono state rinforzate e le strutture in acciaio sono state adeguate anch’esse ai criteri di tenuta antisismica. Tutte le lattonerie sono state rimpiazzate e sono state messe in sicurezza anche le grondaie, in modo da garantire la resistenza alle infiltrazioni e il massimo grado di sicurezza anche in caso di intense piogge, sempre più frequenti negli ultimi anni.

Il nuovo skate park

Ma la vera trasformazione ha riguardato l’anima urban del parco, all’ombra dell’imponente copertura, con la creazione di un nuovo skate park, disegnato e realizzato ascoltando le esigenze degli skaters udinesi che ogni giorno popolano il parco. Non un semplice spazio dedicato agli skaters quindi, ma un luogo progettato in collaborazione con gli appassionati di questa disciplina, attentamente studiato per soddisfare le esigenze di praticanti di tutti i livelli, dai principianti ai più esperti. Grazie all’installazione di rampe e ringhiere omologate, sicure, e adatte tanto a chi vuole iniziare a praticare gli sport a rotelle quanto agli atleti più esperti chi già competono, il Comune di Udine, che ha investito nell’opera 124.500 euro (di cui 28 mila da contributo regionale) intende arricchire l’offerta sportiva e ricreativa del parco Ardito Desio trasformandolo in un punto di riferimento per la comunità degli skaters di Udine e non solo, con l’obiettivo di attirare appassionati anche da fuori regione.

L’intervento futuro: l’arena all’aperto

Quelli presentati in mattinata sono tuttavia solo i primi interventi all’interno di un contesto, come quello del Parco Ardito Desio, che l’amministrazione comunale intende arricchire anche con la realizzazione di un’arena all’aperto. Grazie anche al finanziamento da bando regionale che ha recentemente ricevuto, il Comune di Udine allestirà, sfruttando la struttura in cemento già presente, un’area pensata per ospitare eventi con pubblico all’aria aperta. La progettazione, partita da un’intuizione dell’assessorato alla Cultura in collaborazione con quello alle opere pubbliche, si svilupperà nel corso del 2025 e punta ad arricchire, nel parco Ardito Desio, l’offerta dedicata in particolare a giovani e famiglie, consolidando e rafforzando il ruolo di quest’area nelle dinamiche sociali e comunitarie del quartiere.