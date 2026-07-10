Riapre il Caffè Contarena con Signorvino

La riapertura del Caffè Contarena segna un nuovo capitolo per il centro storico di Udine. Il locale di Palazzo D’Aronco torna ad accogliere cittadini e visitatori con l’insegna Signorvino, marchio del Gruppo Calzedonia conosciuto a livello internazionale, che ha scelto di investire nel capoluogo friulano.

Per l’Amministrazione comunale si tratta di un risultato particolarmente significativo, frutto di un percorso che ha visto il Comune impegnato nel recupero degli spazi e nella loro valorizzazione, con l’obiettivo di restituire alla città uno dei suoi luoghi più identitari dopo anni di chiusura.

Il sindaco Alberto Felice De Toni sottolinea come la riapertura rappresenti “uno di quei problemi complessi che questa amministrazione si era impegnata a risolvere. Oggi possiamo dire di aver raggiunto un risultato importante. Restituire alla città lo storico Caffè Contarena significa recuperare un luogo simbolico della vita cittadina e farlo con un marchio di qualità e di prestigio internazionale come Signorvino testimonia la capacità della nostra città di inserirsi in importanti reti internazionali. È la dimostrazione che la strada intrapresa è quella giusta: quando le istituzioni lavorano per costruire condizioni favorevoli agli investimenti e alla valorizzazione del patrimonio pubblico, i risultati arrivano. Il lavoro serio e costante paga sempre e per questo motivo desidero ringraziare tutte e tutti coloro che hanno lavorato per raggiungere questo risultato”.

Per il vicesindaco, nonché assessore al Turismo, Commercio e Attività produttive Alessandro Venanzi, l’investimento rappresenta anche un importante segnale della ritrovata attrattività del centro cittadino. “Siamo particolarmente soddisfatti che un gruppo di rilevanza internazionale come Calzedonia, attraverso il marchio Signorvino, abbia scelto di investire proprio a Udine. È un segnale di fiducia che testimonia la vitalità che il nostro centro storico sta progressivamente riacquisendo, anche in chiave turistica. La riapertura del Contarena porta entusiasmo e concorrerà a dare vita al centro storico, soprattutto per i giovani, proponendo una location di valore anche a chi vive il centro ogni giorno. Siamo convinti che questo luogo non abbia mai perso il suo fascino e le numerose iniziative che abbiamo promosso in questi spazi in attesa della sua riapertura ne sono testimonianza. Il Contarena è di nuovo uno dei principali punti di riferimento e di aggregazione del centro storico”.

L’assessora al Patrimonio Gea Arcella evidenzia invece il lavoro svolto sulla cura degli spazi e l’impegno ravvivare tutto il contesto del Palazzo comunale: “Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato. Il Comune di Udine si impegnato attivamente nella cura e nella tutela degli spazi interni del Contarena, eseguendo un intervento di restauro puntuale e accurato che oggi restituisce gli ambienti con lo splendore originale, mentre Signorvino ha compiuto degli importati investimenti nella parte di allestimento e di dotazioni, anche tecniche, dei locali accessori, confermando il valore complessivo del locale. Quella che inauguriamo oggi è una collaborazione virtuosa tra il Comune di Udine e un partner importante di rilievo internazionale, per dare nuova vita al patrimonio storico cittadino. Palazzo D’Aronco sta vivendo una nuova stagione: oltre alla riapertura del Contarena, anche altri affidamenti e nuove attività contribuiranno a restituire dinamismo a uno degli edifici più prestigiosi della città e, con esso, a tutto il centro storico”.