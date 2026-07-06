Riapre lo storico Caffè Contarena con Signorvino. 9 luglio 2026

Sette nuove aperture in programma. Si parte il 9 luglio da Udine, con lo storico Caffè Contarena. Seguono Vicenza, Marcianise e Milano City Life entro l’estate. In programma anche le aperture a Napoli centro (Galleria Navarra), Erbusco e Padova.

L’apertura del Caffè Contarena, locale storico nel cuore di Udine, conferma una linea che il brand persegue da tempo: essere nelle piazze più rilevanti d’Italia con spazi di valore architettonico e storico. Non è infatti il primo locale di rilevanza storica nel circuito Signorvino, ma è sicuramente tra i più significativi.

Il Caffè Contarena è un capolavoro progettato nel 1888, si trova al piano terra di Palazzo D’Aronco ed è inserito nel circuito dei caffè storici italiani: un salotto della Belle Époque sottoposto a vincolo del Ministero dei Beni Culturali per il suo interesse storico. Signorvino ha condotto un restauro di tipo conservativo, mantenendo gli ornamenti originali: fregi, specchi e mosaici.

«Portare a Udine il nostro modello di ospitalità e di cultura enogastronomica in uno spazio di questo valore è per noi un risultato importante — dichiara il General Manager Luca Pizzighella. Lavoriamo per valorizzare il patrimonio enologico e culturale del Paese, e una struttura come questa ne è un esempio. L’obiettivo è offrire un’esperienza che unisce vino, cucina italiana di qualità e un contesto centrale e riconoscibile, com’è da sempre nello stile del brand».

La gestione di aperture di questa complessità, con interventi di restauro su immobili vincolati, è parte integrante della capacità operativa che il brand ha sviluppato negli anni.

La strategia di espansione continua a puntare su location simboliche, di rilevanza storica, nelle zone centrali delle principali città italiane. Non è una scelta casuale: Signorvino cerca spazi che siano punti di riferimento per l’incontro e la socialità urbana, con l’obiettivo di riportare il vino italiano al centro della vita cittadina.

«La nostra crescita segue il modo in cui le persone si avvicinano al vino — afferma Federico Veronesi, Amministratore Delegato di Signorvino. Oggi chi beve vuole capire di più, conoscere il produttore, vivere un’esperienza più che fare un semplice acquisto. Aprire in spazi centrali e riconoscibili come quelli scelti per il 2026 risponde esattamente a questo: riportare il vino al centro della socialità urbana e renderlo accessibile, anche alle generazioni più giovani, senza banalizzarlo».

Su questa stessa idea — conoscere il vino in modo più leggero, ma non banale — si fonda la programmazione di eventi e degustazioni . I locali funzionano come centri di divulgazione enogastronomica, con un calendario che spazia dalle Cene con Degustazione, in cui i produttori raccontano le proprie etichette in abbinamento a piatti dedicati, agli Eventi Lifestyle (showcooking, aperitivi con DJ set) pensati per un pubblico ampio, inclusa la Gen Z, che spesso sceglie il momento dell’aperitivo per avvicinarsi a nuove categorie.

Dalle lezioni per neofiti ai Grand Tasting per appassionati esperti, ogni iniziativa è concepita come momento di socialità e confronto, in linea con l’identità di Signorvino come spazio urbano di convivialità e apprendimento.

Signorvino è la Grande Cantina Italiana fondata nel 2012 da Sandro Veronesi, patron del Gruppo Oniverse. Con 43 punti vendita in Italia e due all’estero (Parigi e Praga), il format unisce un’offerta di oltre 2.000 etichette di vini italiani a una cucina di qualità, in ambienti contemporanei collocati nei luoghi più iconici del paese. La missione di Signorvino è promuovere un modello di consumo consapevole e una cultura del vino inclusiva, accessibile e radicata nella tradizione mediterranea.