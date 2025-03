RICCARDO COCCIANTE il 10 maggio 2025 al Politeama Rossetti a Trieste

È uno degli artisti e compositori di maggior successo in Italia e all’estero: con oltre 40 album, pubblicati in tre lingue, Riccardo Cocciante ha conquistato il cuore di intere generazioni, regalando al pubblico esperienze uniche, indimenticabili.

Dopo il trionfo del concerto soldout all’Arena di Verona lo scorso settembre, organizzato per celebrare il 50° anniversario dell’album “Anima”, proseguono i live di “IO…RICCARDO COCCIANTE”, attualmente in scena con una serie di cinque concerti evento al Teatro degli Arcimboldi a Milano.

A seguire, si aggiunge un’esclusiva data annunciata proprio oggi: sabato 10 maggio 2025 al Politeama Rossetti di Trieste. Il tour proseguirà poi con un nuovo evento all’Arena di Verona il 13 maggio, due concerti a inizio giugno alle Terme di Caracalla e il 12 luglio al Lucca Summer Festival. Saranno le occasioni uniche per ascoltare dal vivo le sue intramontabili composizioni, accompagnato da una super band.

I biglietti per il concerto di Riccardo Cocciante a Trieste – organizzato da VignaPR e FVG Music Live in collaborazione con Vivo Concerti e ilRossetti Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia – saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di giovedì 13 marzo online su Ticketone.it, Vivaticket.it e alle biglietterie del teatro. Tutte le info su www.vignapr.it e www.ilrossetti.it

“IO…RICCARDO COCCIANTE”, il titolo del nuovo concerto, sarà un vero e proprio viaggio attraverso il vasto repertorio, senza tempo, di Riccardo Cocciante con i suoi indimenticabili successi, tra cui “Bella senz’anima”, “Quando finisce un amore”, “Era già tutto previsto” e “Margherita”, brano che ha ricevuto un ulteriore riconoscimento, ottenendo la certificazione di platino lo scorso autunno.

Riccardo Cocciante ha recentemente raggiunto anche nuovi traguardi musicali con il brano “Era già tutto previsto”, presente nella colonna sonora del film di Paolo Sorrentino “Parthenope”, che lo scorso novembre ha dominato la classifica delle canzoni più virali su Spotify in Italia, mantenendosi in Top Ten per diverse settimane.

RICCARDO COCCIANTE SABATO 10 MAGGIO 2025 (inizio ore 21:00) TRIESTE, Politeama Rossetti

Premium Seat € 100,00 + dp

Platea gold € 85,00 + dp

Platea silver € 75,00 + dp

Platea smart € 65,00 + dp

Galleria gold € 60,00 + dp

Galleria silver € 55,00 + dp

Galleria smart € 50,00 + dp

Economy I € 43,00 + dp

Economy II € 40,00 + dp

I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di giovedì 13 marzo online su Ticketone.it, Vivaticket.it, nei punti vendita autorizzati e alle biglietterie del Politeama Rossetti.