Riccardo Cocciante sabato 20 giugno dal Parco San Valentino di Pordenone

È uno degli artisti e compositori di maggior successo in Italia e all’estero: con oltre 40 album, pubblicati in tre lingue, Riccardo Cocciante ha conquistato il cuore di intere generazioni, regalando al pubblico esperienze uniche, indimenticabili.

Dopo il trionfo nei più importanti teatri, organizzato per celebrare il 50° anniversario dell’album “Anima”, annuncia il tour “IO…RICCARDO COCCIANTE NEL 2026”, che debutterà con un concerto imperdibile sabato 20 giugno 2026 dal Parco San Valentino di Pordenone ed è il primo concerto annunciato di “Verso Pordenone”, il progetto speciale che accompagna la città capitale italiana della cultura nel 2027. Sarà un’occasione davvero unica per ascoltare dal vivo le sue intramontabili composizioni, accompagnato da una super band.

I biglietti per il concerto di Riccardo Cocciante a Pordenone – organizzato da FVG Music Live e VignaPR, in collaborazione con il Comune di Pordenone, la Regione Friuli Venezia Giulia e Vivo Concerti – saranno in vendita a partire dalle ore 11:00 di lunedì 15 dicembre online su Eilo.it e Ticketone.it. Tutte le info su www.vignapr.it e www.fvgmusiclive.it

“IO…RICCARDO COCCIANTE nel 2026”, il titolo del concerto, sarà un vero e proprio viaggio attraverso il vasto repertorio, senza tempo, di Riccardo Cocciante con i suoi indimenticabili successi, tra cui “Bella senz’anima”, “Quando finisce un amore”, “Era già tutto previsto” e “Margherita”, brano che ha ricevuto un ulteriore riconoscimento, ottenendo la certificazione di platino lo scorso autunno.

Riccardo Cocciante ha recentemente raggiunto anche nuovi traguardi musicali con il brano “Era già tutto previsto”, presente nella colonna sonora del film di Paolo Sorrentino “Parthenope”, che lo scorso anno ha dominato la classifica delle canzoni più virali su Spotify in Italia, mantenendosi in Top Ten per diverse settimane.

RICCARDO COCCIANTE

SABATO 20 GIUGNO 2026 (inizio ore 21:00)

PORDENONE, Parco San Valentino

Platinum € 85,00 + dp

Platea gold € 72,00 + dp

Platea silver € 60,00 + dp

Poltronissima € 52,00 + dp

I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 11:00 di lunedì 15 dicembre online su Eilo.it e Ticketone.it e dalle ore 11:00 di sabato 20 dicembre nei punti vendita autorizzati.