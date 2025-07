Riccardo Muti domenica 20 luglio a Villa Manin

È uno dei Direttori d’Orchestra più importanti di tutti i tempi, la sua direzione musicale è stata la più lunga nella storia del Teatro alla Scala, il 1° gennaio 2025 ha diretto per la settima volta il concerto di Capodanno al Musikverein di Vienna (un record assoluto): Riccardo Muti è un’autentica icona musicale apprezzata e amata in tutto il mondo, che ora si cimenta in una nuova strepitosa avventura: tre concerti evento in cui dirigerà i 130 elementi dell’Orchestra giovanile Luigi Cherubini, in tre tra i luoghi più affascinanti della penisola italiana. Il primo dei tre appuntamenti è fissato per domani, domenica 20 luglio (apertura porte ore 19:00, inizio concerto ore 21:00), a Villa Manin a Codroipo, sarà l’unica data nel Nordest e sarà anche la data che conclude la rassegna di concerti organizzata da FVG Music Live e VignaPR, in collaborazione con l’ERPAC FVG, la Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, che ha portato oltre 40.000 spettatori a Villa Manin in sei straordinarie serate (Alanis Morissette, Brunori Sas, Irama, Ghali, Anna e Sting).

Il programma dei concerti attraversa diverse epoche, mettendo in luce la bellezza e la potenza espressiva della grande musica sinfonica e cinematografica.L’Orchestra eseguirà la sinfonia tratta dalla Norma di Vincenzo Bellini, capolavoro dell’opera romantica italiana; e Le quattro stagioni di Giuseppe Verdi da I Vespri Siciliani, tra le pagine sinfoniche più colorate del compositore.

Protagonista della serata anche Nino Rota e le sue indimenticabili colonne sonore composte perIl Gattopardo (1963) e Il Padrino (1972). Infine il Boléro di Maurice Ravel, capolavoro della musica del XX secolo, amato per la sua ipnotica progressione e il suo impatto emotivo travolgente.

I biglietti per il concerto evento sono ancora in vendita online su Ticketone.it e saranno disponibili direttamente alla cassa la sera del concerto.

Dal 2010 al 2023 è stato Direttore Musicale della prestigiosa Chicago Symphony Orchestra e al termine del mandato l’Orchestra lo ha nominato Direttore Musicale Emerito a Vita. Nel corso della sua straordinaria carriera, Riccardo Muti ha diretto molte tra le più prestigiose orchestre del mondo: dai Berliner Philharmoniker alla Bayerischer Rundfunk, dalla New York Philharmonic all’Orchestre National de France, alla Philharmonia di Londra e, naturalmente, i Wiener Philharmoniker, ai quali lo lega un rapporto assiduo e significativo e con i quali si esibisce al Festival di Salisburgo dal 1971. È stato insignito di oltre 20 lauree honoris causa dalle più importanti università del mondo e ha ricevuto innumerevoli onorificenze: Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italia, la Verdienstkreuz della Repubblica Federale Tedesca; la Legione d’Onore in Francia (già Cavaliere, nel 2010 il Presidente Nicolas Sarkozy lo ha insignito del titolo di Ufficiale e a gennaio 2024 l’Ambasciatore francese, Martin Briens, gli ha conferito il titolo di Commendatore a nome del Presidente della Repubblica, Emmanuel Macron), il titolo di Cavaliere dell’Impero Britannico conferitogli dalla Regina Elisabetta II e tantissime altre.