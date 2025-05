Rimosso un albero pericolante in Piazzale Osoppo a Udine

Nel pomeriggio di martedì 6 maggio, i tecnici comunali sono intervenuti per rimuovere un albero pericolante nell’isola verde centrale di piazzale Osoppo. Si trattava di un esemplare di pino marittimo, che si era notevolmente inclinato e presentava evidenti segni di cedimento come il sollevamento delle zolle circostanti e profonde fessurazioni nel terreno. In seguito a una ricognizione dei tecnici del Verde pubblico che hanno segnalato la situazione, il comune di Udine è perciò intervenuto celermente, in modo da garantire la sicurezza dei frequentatori nel più breve tempo possibile. L’area infatti costituisce il passaggio pedonale per attraversare un piazzale interessato da un grande volume di traffico, sia per raggiungere il centro storico, sia per immettersi in alcune delle principali direttrici verso nord e verso ovest.

Il comune di Udine continua nella sua vasta opera di monitoraggio del patrimonio arboricolo con il doppio obiettivo di agire efficacemente nella sua cura, e di poter gestire al meglio e in brevissimo tempo le situazioni che possono presentare maggiori criticità.