Rinviato a data da destinarsi il tour di Beppe Grillo

“Terrapiattista”, il nuovo tour di Beppe Grillo, in partenza a febbraio e che prevedeva un’unica data in Friuli Venezia Giulia in programma al Teatro Nuovo Giovanni da Udine il prossimo 18 marzo, è rinviato a data da destinarsi a causa di problemi di salute del comico genovese. È stato lo stesso artista, attraverso un comunicato sul suo blog, a comunicare la notizia al pubblico. Ecco di seguito il messaggio di Beppe Grillo:

“Ciao a tutti, devo purtroppo comunicarvi che sono costretto ad annullare le date del mio prossimo tour “Terrapiattista”, in partenza a febbraio, per un problema di apnee notturne che negli ultimi tempi non mi sta permettendo di riposare e lavorare correttamente. A breve mi dovrò sottoporre ad un intervento chirurgico e, fra degenza e convalescenza, non sarò in condizione di portare il mio spettacolo in giro per l’Italia. Avremo sicuramente modo di recuperare il tour in futuro. Ciao, a presto!”

In attesa di capire quando sarà possibile recuperare il tour, i possessori di regolare biglietto d’ingresso per la data del 18 marzo a Udine potranno fare richiesta di rimborso a partire da giovedì 30 gennaio ed entro e non oltre il giorno mercoledì 25 marzo, nel punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto, consegnando i biglietti in originale. Nel caso di acquisti effettuati sul sito TicketOne.it o tramite call center, il customer service invierà una e-mail ai clienti contenente tutti i dettagli. Eventuali informazioni possono essere richieste all’indirizzo [email protected] o al numero 892.101.