Riparte la stagione X River, tra Lignano e Bibione attraverso il fiume Tagliamento

Dopo il grande successo degli anni precedenti e forte dell’elevato gradimento riconosciuto dall’utenza, riapre il servizio stagionale di collegamento fluviale X River – Across the river Tagliamento, che dal 5 aprile al 2 novembre 2025 consentirà a turisti e residenti di attraversare il fiume Tagliamento tra Lignano Sabbiadoro e Bibione in modo rapido e suggestivo.

L’imbarco a Lignano si trova presso il porto turistico di Marina Uno, mentre sulla sponda opposta l’approdo si colloca lungo la pista ciclabile che conduce al Faro di Bibione. La traversata, della durata di soli 5 minuti, permette di ammirare il panorama unico della foce del fiume, con la sua vegetazione caratteristica e la vista sul mare aperto.

Un servizio pratico anche per i ciclisti: X River permette l’imbarco anche delle biciclette, favorendo una mobilità sostenibile e integrata. Il traghetto ha una capacità massima di 25 persone con bici al seguito, con corse in partenza ogni 40 minuti.

Calendario e orari

Le corse, in partenza ogni 40 minuti, seguiranno il seguente calendario e orari:

5 aprile – 30 aprile: sabato, domenica e festivi dalle 9:00 alle 19:00

sabato, domenica e festivi dalle 1 maggio – 7 settembre: giornaliero dalle 9:00 alle 19:00

giornaliero dalle 8 settembre – 30 settembre: giornaliero dalle 9:00 alle 18:30

giornaliero dalle 4 ottobre – 26 ottobre: sabato, domenica e festivi dalle 9:00 alle 17:30

sabato, domenica e festivi dalle 1 novembre – 2 novembre: sabato e domenica dalle 9:00 alle 16:30

Si segnala che il servizio potrebbe subire variazioni o sospensioni in caso di condizioni meteo avverse.

Tariffe e biglietti

Il costo del viaggio è di 1,00 € a persona, comprensivo del trasporto della bicicletta. I bambini fino a 10 anni non compiuti viaggiano gratuitamente se accompagnati da un adulto munito di regolare biglietto. I titoli di viaggio sono acquistabili direttamente a bordo o presso le rivendite autorizzate, tra cui Casa del ciclo in via Punta Tagliamento, Lignano.

Un’esperienza unica tra natura e sport

X River non è solo un servizio di trasporto, ma un’opportunità per vivere un’esperienza immersa nella natura, perfetta per ciclisti, escursionisti e amanti del turismo slow. Il collegamento fluviale rappresenta un valore aggiunto per la mobilità sostenibile e il turismo delle due rinomate località balneari, facilitando il passaggio tra le spiagge di Lignano e Bibione.

Per ulteriori informazioni e per scaricare il calendario completo degli orari, visitare il sito www.tplfvg.it alla pagina servizi marittimi.