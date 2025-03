Riprende il Servizio diocesano di pastorale universitaria

Dopo oltre dieci anni l’Arcidiocesi di Udine ha riattivato un servizio per l’ascolto e la condivisione del cammino di fede per quanti vivono nel mondo universitario. La chiesa udinese di San Cristoforo, in pieno centro cittadino, sarà fulcro delle iniziative. Primo incontro giovedì 6 marzo con la monaca di Bose Lisa Cremaschi e l’arcivescovo mons. Riccardo Lamba.

Un luogo in centro città, non distante da Palazzo Antonini e da vari poli universitari, che a distanza di diversi anni torna a essere un punto di riferimento e di ascolto. Un luogo, inoltre, nel quale fermarsi a rigenerarsi, tra un impegno e l’altro di studio e di lavoro, per uscirne arricchiti, grazie a quella parola di speranza che è il Vangelo.

È la chiesa di San Cristoforo a Udine, fulcro del servizio di Pastorale universitaria che l’arcivescovo mons. Riccardo Lamba – che ha vissuto ben nove anni del suo ministero pastorale tra gli studenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma – ha voluto rilanciare, affidandone la cura al giovane sacerdote don Christian Marchica. «È un servizio destinato in prima battuta agli studenti, ma anche a docenti e personale amministrativo dell’Ateneo del Friuli» spiega il giovane responsabile del Servizio. In affiancamento a don Christian Marchica ci sarà padre Cristiano Cavedon dell’Ordine dei Servi di Maria.

L’inaugurazione con le parole di Lisa Cremaschi sul Giubileo

L’evento inaugurale del servizio di Pastorale universitaria sarà giovedì 6 marzo alle 18.30, proprio nella chiesa di San Cristoforo, nell’omonima piazza situata nel cuore del centro di Udine. Dopo i saluti e le presentazioni dell’arcivescovo Lamba e del responsabile di don Marchica, i presenti potranno incontrare Lisa Cremaschi, monaca della comunità di Bose, che proporrà una meditazione ispirata al Giubileo, sul tema “Speranza o utopia?”. La serata sarà animata dal coro dell’Università di Udine.

Originaria di Bergamo, Cremaschi fu tra le prime persone ad entrare nella nascente Comunità ecumenica di Bose a metà degli anni Settanta del secolo scorso. Esperta di storia dei Padri della Chiesa, Lisa Cremaschi tiene incontri e conferenze in tutta Italia; ha all’attivo numerose pubblicazioni dedicate ai protagonisti dei primi secoli del cristianesimo.

L’apertura della chiesa per chi frequenta l’Università

A partire dal mercoledì successivo, 12 marzo, le porte della chiesa di San Cristoforo saranno aperte in alcuni orari compatibili con i tempi universitari. «Il desiderio – spiega don Marchica – è che questo luogo sia punto di riferimento e soprattutto di ascolto, ciò che più manca nelle nostre giornate. Un’oasi nella quale fermarsi a rigenerarsi, tra un impegno di studio e di lavoro e l’altro, per uscirne arricchiti, grazie a quella parola di speranza che è il Vangelo».

Nella chiesa di piazza San Cristoforo si potrà quindi trovare qualcuno ogni mercoledì pomeriggio a partire dalle 15 e fino al termine della Messa delle 18:30, e ogni giovedì dalle 13 (ora in cui sarà celebrata una seconda Messa) fino alle 16:30.

È stato attivato anche un indirizzo e-mail (pastorale.universitaria@diocesiudine.it) e una pagina web appositamente dedicata al Servizio di pastorale universitaria (https://www.diocesiudine.it/pastoraleuniversitaria/).