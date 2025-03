Ritorna l’Alba dell’Equinozio in Basilica di Aquileia, sabato 22 marzo 2025

Ritorna uno degli appuntamenti più amati dal pubblico, il risveglio – spirituale e non – della Basilica di Aquileia dopo l’inverno. “Aequinoctium, l’Alba dell’Equinozio” nella Basilica porterà i visitatori, alle 6 del mattino di sabato 22 marzo, in un viaggio attraverso la Storia, accompagnati da musica e voci narranti d’eccezione. Protagonisti saranno i mosaici del VI secolo e la luce, che illuminerà la Basilica nel primo giorno di Primavera.

A condurre i visitatori in questo viaggio saranno Andrea Bellavite, direttore della Società di Conservazione della Basilica di Aquileia, Angelo Floramo, Elena Commessatti, Mirt Komel e Martina Delpiccolo, insieme all’arpa di Ester Pavlic.

“I mosaici rappresentano un modo di comunicare concetti, anche complessi, superando il limite delle lingue” spiega il direttore Andrea Bellavite “e in piena congiunzione con questo concetto l’Alba dell’Equinozio vedrà i narratori parlare in italiano, sloveno e friulano, ognuno nella propria lingua madre, insieme al linguaggio universale della musica. Un anello di congiunzione” conclude il direttore “che lega la Basilica ai valori fondamentali dell’Unesco, di cui dal 1998 è Patrimonio Mondiale dell’Umanità, e a quelli di Nova Gorica e Gorizia Capitale Europea della Cultura”.

L’occasione sarà propizia per svelare e inaugurare la nuova illuminazione del pavimento musivo. I biglietti per l’Alba dell’Equinozio in Basilica sono acquistabili solo sul sito della Basilica e su midaticket.it a questo link: https://shop.midaticket.it/basilicaaquileia/Events