Ritorno al successo gialloblù: tris al Trani.

Da Trani a Trani. Il Tavagnacco, dopo tredici sconfitte consecutive, torna alla vittoria. Il successo mancava dalla partita di andata contro le pugliesi (30 ottobre 2022), mentre l’ultimo risultato positivo risaliva alla sfida interna contro il Trento (era lo scorso 6 novembre). Una boccata di ossigeno alla classifica con le friulane che non si arrendono nella corsa a una salvezza che resta complicata.

Campi sceglie Donda come difensore centrale per fare coppia con Gregoriou e viene ricambiato da un’ottima prova della sua numero 7. Le formazioni pensano a non esporsi e tendono a concedere poco all’avversaria, consapevoli dell’importanza del match. A fare da contorno, infatti, c’è la paura. Si spiegano anche così i tanti errori tecnici della prima frazione di gioco da entrambe le parti. Alla mezz’ora De Matteis viene cinturata in area di rigore, ma l’arbitro non vede gli estremi per assegnare la massima punizione.

Nel giro di tre minuti il Tavagnacco trova gli episodi che decidono la sfida. Su calcio d’angolo battuto da Licco direttamente in porta, la respinta di Meleddu è imprecisa, Maroni ne approfitta e appoggia in rete il suo primo centro in campionato. Due giri di lancette e De Matteis dai venticinque metri carica un sinistro che si infila all’incrocio dei pali: 2-0. Uno-due micidiale delle gialloblù a cui Trani reagisce: Ros ha la possibilità di riaprire la gara, ma col sinistro fallisce una comoda chance a tu per tu con Marchetti. La stessa attaccante pugliese cerca di rifarsi su calcio di punizione, ma l’estremo difensore gialloblù ci mette i guntoni e respinge. Nel finale c’è gloria anche per Guizzo che si inserisce in area coi tempi giusti e deposita in rete col mancino un cross di Maroni. Tra una settimana un altro scontro diretto per la salvezza a Trento.

TAVAGNACCO-TRANI 3-0

TAVAGNACCO

Marchetti, Rosolen, Donda, Gregoriou, Maroni (43’ st Andreoli), Taleb, Licco (36’ st Albertini), Demaio (43’ st Morleo), Diaz Ferrer, De Matteis (20’ st Guizzo), Magni. Allenatore: Campi.

A disposizione: Sattolo, G.Novelli, Dieude, Illina, Ridolfi.

TRANI

Meleddu, Ventura, Bistrian, Rus, Sgaramella, Lissom Matip, Buttiglione (15’ st Ruotolo), Colesnicenco, Delvecchio (40’ st Campanelli), Riboldi, Chiapperini (40’ st Lisi)

A disposizione: Trentadue, De Zio, Pupillo, Sammarco, Vitale, La Donna.

Marcatori: nella ripresa all’8’ Maroni, al 10’ De Matteis, al 35’ Guizzo.

Arbitro: Terribile (sezione Bassano del Grappa).

Note: Recupero: 1’ e 6’. Ammonite: Licco, Donda.