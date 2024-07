Roberta Bruzzone domenica 21 luglio al Castello di Udine

Roberta Bruzzone, celebre psicologa forense, criminologa investigativa e volto televisivo, porta nelle principali venue estive il suo spettacolo – conferenza che analizza un tema più che mai attuale, quello della manipolazione affettiva mortale e della violenza sulle donne. Con “Favole da Incubo”, la dott.ssa Bruzzone sarà protagonista anche in Friuli Venezia Giulia domani, domenica 21 luglio al Castello di Udine (inizio ore 21.00). I biglietti per lo spettacolo, organizzato da Zenit srl e Scoppio Spettacoli, in collaborazione con Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, evento inserito nel calendario di UdinEstate, sono in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie dello spettacolo dalle 19.00, porte aperte al pubblico alle 20.00. Info e punti autorizzati su www.azalea.it.

“Favole da incubo” intende aiutarci a prendere coscienza di quelle voci che parlano dentro di noi, che ci spingono ancora, nostro malgrado, a fare distinzioni di genere nella vita di ogni giorno. Perché la presa di coscienza è il primo, necessario passo per cominciare a scardinare questi schemi mentali e fare in modo che crimini tanto orribili non trovino più un terreno in cui mettere radici, crescere e riprodursi. Intervenire in tempo per fermare l’escalation è possibile, e soprattutto è possibile innescare quel profondo cambiamento culturale che può mettere fine una volta per tutte alla violenza sulle donne.

Dr.ssa Roberta Bruzzone, laureata in Psicologia Clinica, è psicologa forense e criminologa, esperta nelle tecniche di analisi, valutazione e diagnosi di abuso nei confronti di minori e nell’ambito della violenza sulle donne. Nominata ambasciatrice del Telefono Rosa Onlus nel mondo nel 2012. È autrice di numerosi libri in materia di Psicologia e Criminologia Investigativa, Criminal profiling, forme criminali emergenti, casi di omicidio e ha all’attivo innumerevoli pubblicazioni, sia scientifiche che divulgative, dedicate alla Psicologia e alla Criminologia

Investigativa.

Fra i prossimi appuntamenti al Castello di Udine troviamo i concerti di Loreena McKennitt (24 luglio), Rose Villain (29 luglio) e La Sad (3 agosto). Biglietti in vendita, info su www.azalea.it