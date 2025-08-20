ROSE VILLAIN giovedì 21 agosto a Lignano Sabbiadoro

Dopo la pubblicazione del singolo estivo “victoria’s secret” (Warner Music Italy) insieme a Tony Effe, Rose Villain è pronta a tornare live sul palco dell’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro (UD) con il suo “RADIO VEGA SUMMER TOUR 2025”.

Appuntamenti che arrivano dopo un anno intenso per l’artista, che l’ha vista protagonista al Festival di Sanremo con la sua “fuorilegge” e successivamente impegnata nella pubblicazione dell’album che ha chiuso la trilogia musicale iniziata con i suoi lavori precedenti.

Le date saranno l’occasione per ascoltare dal vivo per la prima volta “radio vega” (album certificato oro) e tutti i grandi successi dell’artista.

Di seguito il calendario estivo, organizzato da Magellano Concerti:

29 giugno – TRENTO LIVE FEST – TRENTINO MUSIC ARENA

3 luglio – PERUGIA – L’UMBRIA CHE SPACCA

13 luglio – GALLIPOLI (LE) – PARCO GONDAR

19 luglio – MONDOVÌ (CN) – WAKE UP FESTIVAL

1 agosto – FRANCAVILLA AL MARE (CH) – PIAZZA SANT’ALFONSO

8 agosto – SANREMO (IM) – PIAN DI NAVE

11 agosto – MARINA DI PISA (PI) – MARENIA NONSOLOMARE

12 agosto – ASCOLI PICENO – ASCOLI SUMMER FESTIVAL

18 agosto – BARLETTA – FOSSATO DEL CASTELLO – OVERSOUND MUSIC FESTIVAL

21 agosto – LIGNANO SABBIADORO (UD) – ARENA ALPE ADRIA

I biglietti sono disponibili su Ticketone.it, nei punti vendita e di prevendita abituali. Info su www.magellanoconcerti.it.

Rose Villain è senza dubbio una delle artiste più internazionali del panorama italiano. Cantante, autrice e regista, imprenditrice, con all’attivo milioni di stream, ha raggiunto la consacrazione grazie ai suoi due album di successo, “Radio Gotham” (disco di platino) e “RADIO SAKURA” (doppio disco di platino), e alle hit che hanno conquistato l’Italia intera, abbattendo i confini e arrivando oltreoceano, fino all’ultimo album “radio vega” (oro).