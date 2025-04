Ruggero de I Timidi al Festival di Majano domenica 3 agosto 2025

Dopo 12 anni di carriera, Ruggero de I Timidi ha deciso di sciogliersi… per poi fare pace con sé stesso e regalare un’altra emozione al Popolo Timido: la Reunion! Dalla data zero al Fabrique di Milano tenuta a novembre, ha preso il via la prima storica reunion di un artista solista che si è sciolto da solo! “Purtroppo l’idea mi è stata rubata da due fratelli di Manchester, che hanno sempre litigato e ora, guarda caso, hanno fatto pace giusto in tempo per vendere più biglietti. Io invece antepongo i sentimenti al marketing.” Ha commentato Ruggero De I Timidi, che porterà questo imperdibile spettacolo al Festival di Majano domenica 3 agosto 2025 (Area Concerti, ore 21.30). Sul palco assieme a lui ci sarà la band al completo e, ovviamente, la diva Fabiana Incoronata Bisceglia, per una serata all’insegna delle hit che hanno inumidito un’epoca. Sotto le stelle, un viaggio musicale tra romanticismo, ironia e timidezza. Perché certe emozioni meritano di essere vissute ancora una volta! I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Pro Majano, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, sono in vendita su Ticketone. Tutte le info su www.azalea.it e www.promajano.it .

Crooner impacciato, cantante beat nostalgico, un incrocio improbabile tra Elio e Mal dei Primitives, un mix surreale tra gli Smiths e gli Squallor, tra Christian, i Santo California, i Dik Dik, Le Orme e Raffaella Carrà, Ruggero de I Timidi è il figlio illegittimo di una relazione tra un’orchestra di fine anni ‘50 ed il grande Freak Antoni: insomma, un neomelodico colto (in fallo), con la vocazione al demenziale raffinato (ma non diteglielo che si offende). Ruggero è un cocktail perfetto che mescola modernità e sano vintage: è il cantante da night che mancava in questi anni. Come Jovanotti, Ruggero è “timido ma l’amore gli dà coraggio”. Ed è proprio l’amore, in tutte le sue forme, che spinge Ruggero ad affrontare il palco e i fans: la timidezza è un muro da abbattere a suon di musica. Ma oltre alla timidezza, Ruggero rompe qualcos’altro: i tabù. E lo fa con canzoni che vanno dritte al sodo e che sono diventate dei veri e propri inni, sia dal vivo che con milioni di visualizzazioni su YouTube, tra cui “Timidamente Io”, “Pensiero Intrigante”, “Notte Romantica”, “Padre e Figlio”.

Fra i concerti già annunciati al Festival di Majano troviamo i live di Guè (26 luglio), Fabri Fibra (29 luglio), The Darkness (2 agosto) e la festa dance dell’estate con il Deejay Time (14 agosto). Biglietti in vendita, info su www.azalea.it