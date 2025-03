Sabato 29 marzo Gian Maria Accusani (Prozac + e Sick Tamburo) a San Vito al Tagliamento

Sabato 29 marzo, l’Arci Cral di San Vito al Tagliamento ospita “Da grande faccio il musicista”, il concerto-spettacolo di Gian Maria Accusani, frontman dei Sick Tamburo e fondatore dei Prozac+. L’evento avrà inizio alle 21:30, con ingresso con contributo responsabile online su eventbrite.it o direttamente in cassa fino ad esaurimento posti.

“Da grande faccio il musicista” non è un semplice concerto, ma un vero e proprio racconto di vita in musica. Accusani porta sul palco la sua storia, intrecciando aneddoti personali, esperienze nel mondo della musica indipendente e brani che hanno segnato il suo percorso. Un’occasione unica per scoprire il lato più intimo e autentico di uno dei protagonisti della scena alternative italiana.

Gian Maria Accusani è un artista che ha lasciato il segno nella musica italiana dagli anni ’90 fino ad oggi. Con i Prozac+, ha contribuito alla rivoluzione punk-rock italiana, per poi proseguire con i Sick Tamburo, una delle band di riferimento della scena alternative. Il suo stile diretto, la sua capacità di raccontare la vita senza filtri e la sua energia lo hanno reso un punto di riferimento per diverse generazioni.

Dopo il concerto-spettacolo, l’ingresso diventa gratuito e la serata proseguirà con una curatissima selezione musicale a cura di Enrico Sist, noto DJ e selecter musicale della provincia di Pordenone. Con il suo inconfondibile gusto musicale e la sua capacità di creare atmosfere uniche, Enrico Sist accompagnerà il pubblico attraverso un viaggio sonoro raffinato e coinvolgente.

L’evento fa parte della programmazione culturale dell’Arci Cral, che dopo un marzo ricco di appuntamenti riprenderà sabato 5 aprile ospitando Martina Catuzzi e il suo spettacolo di Stand Up Comedy “Satira sui deboli”. Un calendario variegato pensato per offrire al pubblico eventi di qualità, dalla musica alla comicità.