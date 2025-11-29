Sabato 29 novembre il capolavoro di Astor Piazzolla: The Rough Dancer and The Cyclical Night

Prosegue il calendario musicale della Stagione 2025/2026 della Fondazione Luigi Bon con un omaggio a uno dei più grandi innovatori del tango del Novecento: Astor Piazzolla. Sabato 29 novembre, alle 20.30, il Teatro Paolo Maurensig di Feletto Umberto ospiterà The Rough Dancer and The Cyclical Night, progetto iconico composto dal maestro argentino nel 1987. Sul palco un ensemble d’eccezione formato da Roberto Porroni (chitarra), Adalberto Ferrari (clarinetto), Marija Drincic (violoncello) e Marco Ricci (contrabbasso). Ad arricchire la performance, la voce recitante dell’attrice Elda Olivieri e l’elegante intervento coreografico dei ballerini di tango Laura Borromeo e Roberto Orru. I biglietti per l’evento sono acquistabili alla biglietteria del teatro oppure online sul circuito Vivaticket. Tutte le info su www.fondazionebon.com .

Nel 1987 l’Intar Hispanic American Arts Center di New York commissionò a Piazzolla una produzione che unisse musica, danza e poesia. Da qui nacque The Rough Dancer and The Cyclical Night, ciclo di 14 brani ispirato al poema La noche cíclica di Jorge Luis Borges, in cui l’autore rielabora il tema dell’“eterno ritorno”, già presente nel pensiero di Vico, Hume e Nietzsche. Piazzolla sviluppò questo concetto riproponendo alcuni brani in forma ricorrente, come a suggerire il movimento circolare del tempo. L’opera, considerata una delle sue creazioni più intense, fu registrata in un prezioso LP oggi introvabile, da cui è stata ricostruita la partitura poiché la traccia originale dello spettacolo newyorkese risulta perduta. La tappa di Feletto sarà un’occasione unica per sentire l’anima del tango argentino in una forma di opera.

Prossimo appuntamento del calendario sarà domenica 7 dicembre con il primo degli spettacoli immersivi che sfruttano a pieno le potenzialità del Teatro Maurensig. Alle 17.00 e in replica alle 20.00, per l’organizzazione di RiMe MuTe, ecco dunque l’avveniristico Wolf 1069, progetto che unisce musica, astronomia e tecnologia. Info, biglietti e calendario completo su www.fondazionebon.com.