Sabato da bollino nero in autostrada

Ultimo sabato da bollino nero sulla rete di Autostrade Alto Adriatico. Sarà una sorta di replica di quanto si è verificato sabato scorso con probabili code in ingresso alla barriera di Trieste Lisert per il rientro dalle vacanze e in prossimità dell’uscita ai caselli delle località balneari per gli ultimi scampoli di esodo.

Previsti circa 182 mila transiti nel corso di tutta la giornata con circa 26 mila ingressi proprio alla barriera del Lisert. A tal proposito si rinnova anche in questo fine settimana la collaborazione con Dars (Autostrade Slovene) che prevede il reindirizzamento consigliato – tramite pannelli a messaggio variabile – del traffico proveniente da Slovenia e Croazia sul percorso alternativo al RA13 e A4 attraverso il bypass H4 (Podnanos-Vrtoiba) – A34 (Gorizia – Villesse). Nel precedente fine settimana la collaborazione ha consentito di contenere entro i 6 chilometri le code in ingresso al Lisert evitando ulteriori congestionamenti soprattutto sulla viabilità ordinaria considerata l’impossibilità di uscire ed entrare allo svincolo di Sistiana in direzione Venezia per i lavori di Fvg Strade al cavalcavia.

Per quanto riguarda gli altri caselli sono previsti quasi 18 mila transiti in uscita a Latisana (13 mila quelli in ingresso), 16 mila in ingresso a Villesse (considerato l’afflusso attraverso l’itinerario alternativo da Slovenia e Croazia) e quasi 14 mila in uscita tra San Donà e Meolo (altrettanti in ingresso).

I flussi cominceranno ad aumentare progressivamente già dalla giornata di domani venerdì 23 con traffico intenso (bollino rosso), al mattino e al pomeriggio, in direzione Venezia.

Stando alle previsioni, domenica 25, dovrebbe essere una giornata più tranquilla (traffico sostenuto e bollino giallo) con circa 163 mila transiti.

Il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sarà in vigore dalle 08,00 alle 16,00 di sabato 24 e dalle 07,00 alle 22,00 di domenica 25. I piazzalisti (personale esterno per indirizzare le code ai caselli) saranno attivi a Trieste Lisert, Latisana e San Donà di Piave. I presidi sanitari saranno presenti a San Giorgio e a San Donà.

Per qualsiasi informazione è possibile consultare l’app Infoviaggiando, il sitowww.infoviaggiando.it, i canali di whatsapp e telegram di Autostrade Alto Adriatico e telefonare al numero verde 800996099