SAFETY LOVE: lunedì 23 giugno a Gorizia

Lunedì 23 giugno, a partire dalle ore 21.00, a GORIZIA, presso il Piazzale della Casa Rossa(via della Casa Rossa), si terrà la seconda edizione di “SAFETY LOVE”, una serata evento che coniugherà intrattenimento e temi legati alla salute e sicurezza sul lavoro, con l’obiettivo di raccogliere firme di adesione alla CARTA DI URBINO.

Sul palco saliranno 10 artisti, ognuno dei quali darà voce a uno dei principi elencati nella Carta di Urbino, decalogo elaborato dalla Fondazione Nazionale Sicurezza Rubes Triva e dall’Osservatorio “Olympus” dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, che ha come scopo quello di sollecitare una riflessione sulla tutela della salute, della sicurezza e del benessere di chi lavora.

Il cast completo (in ordine alfabetico): Anna Ferzetti, Ermal Meta, Francesca Michielin, Joan Thiele, Leo Gassmann, Levante, Mario Biondi, Piero Pelù, Serena Brancale e Settembre, tutti accompagnati dall’Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani, diretta dal Maestro Marco Battigelli, con la direzione artistica di Massimo Bonelli. Il concerto verrà aperto dalla band SOS – Save Our Souls.

Della serata, condotta da Monica Setta, sarà realizzata anche una versione Tv, prodotta da iCompany, che andrà in onda il 26 luglio, in seconda serata su Rai 1.

“Safety Love 2025”, è una serata evento che anticipa la Quarta edizione del Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro che si svolgerà a Gorizia dal 25 al 27 giugno.

Il Festival SSL, organizzato in sinergia con Inail, l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro EU-OSHA e l’Osservatorio Olympus dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, si propone come luogo di confronto e dibattito in ambito europeo per la diffusione della cultura della sicurezza e la promozione della salute nei luoghi di lavoro. Il Festival ha il patrocinio del Parlamento Europeo, della Commissione Europea – Rappresentanza in Italia, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Gorizia e Inail.

Il tema scelto per il 2025, “Le nuove frontiere della sicurezza sul lavoro – Rischi e Opportunità”, guiderà una riflessione ampia e multidisciplinare sulle sfide emergenti nel mondo del lavoro, con particolare attenzione all’innovazione tecnologica, ai nuovi rischi professionali e al ruolo centrale della prevenzione.



“Safety Love” è una serata organizzata da Fondazione Rubes Triva, con la produzione esecutiva di iCompany. La seconda edizione di Safety Love, realizzata con il supporto di Fasda, Fonservizi e Asia Napoli, vede lo sponsor di Gruppo Hera-AcegasApsAmga e ha come partner PromoTurismoFVG.

SAFETY LOVE

evento dedicato alla promozione della sicurezza e del benessere nei luoghi di lavoro che unisce spettacolo e impegno civile

Il cast completo (in ordine alfabetico):

ANNA FERZETTI

ERMAL META

FRANCESCA MICHIELIN

JOAN THIELE

LEO GASSMANN

LEVANTE

MARIO BIONDI

PIERO PELÙ

SERENA BRANCALE

SETTEMBRE

accompagnati da

ORCHESTRA GIOVANILE FILARMONICI FRIULANI

diretta dal Maestro Marco Battigelli

Opening act

SOS – SAVE OUR SOULS

Conduce la serata

MONICA SETTA

Direzione artistica di

MASSIMO BONELLI

Della serata sarà realizzata una versione tv prodotta da iCompany

che andrà in onda il 26 luglio in seconda serata su RAI 1