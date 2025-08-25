Sagra delle Patate a Godia: 28 agosto – 7 settembre 2025

Ritorna anche nel 2025 la tradizionale manifestazione che dà lustro ai prodotti di questo territorio: dal 28 al 31 agosto e dal 5 al 7 settembre si festeggerà tra specialità gastronomiche, musica e iniziative per bambini

Non può mancare neanche quest’anno la Sagra delle Patate di Godia, appuntamento fisso del fine estate udinese giunto alla 49ma edizione;che, pur conservando l’impronta di sempre, conferma la volontà di voler sempre aggiungere qualcosa di nuovo.

“La novità dell’edizione 2025 – spiegano gli organizzatori – è innanzitutto la scelta di valorizzare le nostre specialità culinarie utilizzando non più piatti e posate usa e getta, per quanto compostabili, ma piatti in melamina e posate in metallo: verranno quindi lavati e riutilizzati, consentendo di gustare al meglio gnocchi, frico e quant’altro”. L’altra novità è lo stand adibito ad enoteca, ed interamente dedicato ai vini del Collio; che si affiancheranno all’ormai consolidata offerta di birre artigianali.

I festeggiamenti prenderanno il via giovedì 28 agosto alle 19, per un primo lungo weekend in cui degustare i celebri gnocchi, patatine fritte, frico e altre specialità alla griglia. Non mancherà naturalmente la musica: nella serata di apertura ci saranno i Cence Nom Folk, mentre il venerdì sarà dedicato alla musica anni 70/80/90, il sabato al dj “Il signor sindaco” e la domenica a Dancemania. Sabato mattina i bambini sono attesi alle 9.30 per la 25ma edizione della caccia al tesoro “Tra Godie e la Tôr” (prenotazione obbligatoria al 392 5807033), che si concluderà come da tradizione con un piatto di gnocchi per i partecipanti; mentre sia domenica 31 che domenica 7 a partire dalle 11 ci sarà per loro Stefanie Truccabimbi.

Si riparte poi venerdì 5 settembre alle 19, accompagnati dalla Straballo Band; mentre sabato 6 sarà la volta della DISCOstajare streetband, e la sera di domenica 7 il gran finale sarà affidato a “I Splumats” . Da ricordare poi che domenica mattina alle 10.30 verrà celebrata la messa in onore del patrono S.Antonio, con la partecipazione del coro parrocchiale e della banda di Pavia di Udine: un momento sempre molto sentito da tutta la comunità.

Torna poi il sempre apprezzato Gnocchi Drive, per ritirare comodamente le specialità ordinate telefonicamente passando in auto al campo sportivo di Beivars; con orario 18.30 -20.30 il giovedì e venerdì. Le prenotazioni vanno effettuate entro il giorno precedente al 352 0548385, telefonando dalle 16 alle 18. Il numero sarà attivo dal 25 al 28 agosto e dall’1 al 4 settembre.

Da non dimenticare infine la storica pesca gastronomica, e la mostra fotografica “il viaggio” di Mimmo MIrabile nei locali del centro parrocchiale.

La Sagra di Godia vi aspetta dunque dal 28 al 31 agosto e dal 5 al 7 settembre; a partire dalle 19 del giovedì e venerdì, dalle 18 del sabato, dalle 11 della domenica (con chiusura delle casse della cucina dalle 14 alle 18). Tutte le informazioni sono disponibili su www.sagradigodia.it e sulla pagina Facebook e Instagram– da seguire anche per rimanere aggiornati sulle novità.