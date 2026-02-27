Salmo a Palmanova domenica 2 agosto 2026

Salmo, artista che è stato capace di prendersi la scena rap italiana cambiandone i connotati di genere e introducendo elementi di elettronica e rap hardcore come in Italia ancora non si era visto, annuncia oggi nuovi concerti che lo vedranno protagonista sui principali palchi dell’estate italiana dove porterà dal vivo tutta la potenza e l’impatto del suo repertorio. Buone notizie per i fan del Friuli Venezia Giulia, Salmo infatti tornerà in regione per un unico esclusivo concerto nella città Patrimonio UNESCO di Palmanova, domenica 2 agosto 2026, con inizio alle 21.00. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit Srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di Palmanova e PromoTurismoFVG, incluso nella rassegna Estate di Stelle, saranno in vendita online su www.ticketone.it dalle 14.00 di venerdì 20 febbraio e in vendita generale anche nei punti autorizzati del circuito Ticketone dalle 11.00 di mercoledì 25 febbraio. Tutte le info e i punti autorizzati su www.azalea.it.

L’annuncio dei nuovi appuntamenti arriva all’indomani dell’uscita del nuovo singolo e video Crackers: il brano è il secondo dei tre inediti che saranno contenuti in Hellvisback 10 Years Later, nuovo progetto in uscita il prossimo 3 aprile per Sony Music Italy, che è allo stesso tempo celebrazione del suo disco culto del 2016 e nuovo grande snodo del suo percorso artistico. Manifesto di autonomia artistica, Crackers è una dichiarazione d’identità che gioca sul contrasto tra immagine e autenticità nel mondo del rap contemporaneo, dove Salmo scende in campo colpendo pose, gerarchie e miti del successo con la sua scrittura e con la forza delle sue immagini. Salmo, nome d’arte di Maurizio Pisciottu, nasce a Olbia nel 1984 ed è tra gli artisti più innovativi e influenti della scena rap italiana. Dopo gli esordi nell’underground sardo tra punk e hip hop, si impone a livello nazionale con l’album The Island Chainsaw Massacre (2011), che ne rivela l’immaginario oscuro e l’attitudine internazionale. Con Midnite (2013) conquista il grande pubblico grazie a brani come Killer Game e Space Invaders, mentre Hellvisback (2016) debutta al primo posto in classifica e viene in seguito certificato triplo platino. Nel 2018 pubblica Playlist, trainato dai successi 90MIN, Il cielo nella stanza e Stai zitto, confermandosi ai vertici delle classifiche. Artista eclettico e provocatorio, fonde rap, rock ed elettronica con uno stile visivo potente e cinematografico. Nel 2021 esce Flop, album introspettivo che amplia ulteriormente la sua ricerca sonora. Fondatore dell’etichetta Lebonski 360, Salmo è noto anche per i live spettacolari e per eventi iconici come il concerto a sorpresa sul Naviglio Grande di Milano nel 2020, o il Lebonski Park, che a luglio 2026 arriverà all’Ippodromo di Arzachena (SS) in Sardegna. Con milioni di dischi venduti e numerosi riconoscimenti, è oggi uno dei protagonisti assoluti della musica italiana contemporanea. Fra i concerti già annunciati per la rassegna Estate di Stelle troviamo i live di Giorgia (17 luglio), Fiorella Mannoia (23 luglio) e Litfiba (11 agosto). Info e biglietti su www.azalea.it