Salmo in concerto a Palmanova. Domenica 2 agosto 2026

Salmo, artista che è stato capace di prendersi la scena rap italiana cambiandone i connotati di genere e introducendo elementi di elettronica e rap hardcore come in Italia ancora non si era visto, torna protagonista sui principali palchi dell’estate italiana dove porterà dal vivo tutta la potenza e l’impatto del suo repertorio. Anche i fan del Friuli Venezia Giulia potranno riabbracciare l’artista, Salmo infatti tornerà in regione per un unico esclusivo concerto nella città Patrimonio UNESCO di Palmanova, domenica 2 agosto 2026. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit Srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di Palmanova e PromoTurismoFVG, incluso nella rassegna Estate di Stelle, sono ancora in vendita sul circuitoTicketone e lo saranno anche alle biglietterie del concerto, posizionate in Borgo Udine, dalle 18.30. Le porte al pubblico apriranno alle 19.00 con ingresso da Borgo Udinementre l’inizio del live è in programma alle 21.00. Tutte le info e i punti autorizzati su www.azalea.it.

Ad impreziosire l’evento di Palmanova ci sarà anche l’opening act del giovane rapper 18K. La serata culminerà poi con l’esibizione di Salmo, alla sua prima volta sul palco della città stellata di Palmanova. Salmo, nome d’arte di Maurizio Pisciottu, nasce a Olbia nel 1984 ed è tra gli artisti più innovativi e influenti della scena rap italiana. Dopo gli esordi nell’underground sardo tra punk e hip hop, si impone a livello nazionale con l’album The Island Chainsaw Massacre (2011), che ne rivela l’immaginario oscuro e l’attitudine internazionale. Con Midnite (2013) conquista il grande pubblico grazie a brani come Killer Game e Space Invaders, mentre Hellvisback (2016) debutta al primo posto in classifica e viene in seguito certificato triplo platino. Nel 2018 pubblica Playlist, trainato dai successi 90MIN, Il cielo nella stanza e Stai zitto, confermandosi ai vertici delle classifiche. Artista eclettico e provocatorio, fonde rap, rock ed elettronica con uno stile visivo potente e cinematografico. Nel 2021 esce Flop, album introspettivo che amplia ulteriormente la sua ricerca sonora. Fondatore dell’etichettaLebonski 360, Salmo è noto anche per i live spettacolari e per eventi iconici come il concerto a sorpresa sul Naviglio Grande di Milano nel 2020, o il Lebonski Park, che a luglio 2026 arriverà all’Ippodromo di Arzachena (SS) in Sardegna. Con milioni di dischi venduti e numerosi riconoscimenti, è oggi uno dei protagonisti assoluti della musica italiana contemporanea.

Dopo i concerti di Giorgia, Blanco, Fiorella Mannoia e Salmo, la rassegna Estate di Stelle a Palmanova vedrà un ultimo grande appuntamento, il prossimo 11 agosto, con il concerto dei Litfiba. Info e biglietti su www.azalea.it .