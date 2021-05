Salute: Riccardi, governo prestazioni ad anziani resta al pubblico

Incontro con le sigle sindacali dei pensionati

Palmanova, 5 mag – “Rimango convinto che ci debba essere un

governo pubblico delle prestazioni garantite alle persone

anziane, partendo dalle cure a domicilio che devono essere sempre

più potenziate fino a culminare nell’attività delle residenze

assistite. A ciò si associa la necessità di definire alcuni

parametri necessari che consentano all’utente di poter valutare

il servizio che gli viene fornito”.

Lo ha detto il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli

Venezia Giulia Riccardo Riccardi nel corso dell’incontro

telematico svoltosi quest’oggi con i rappresentanti sindacali di

Cgil, Cisl e Uil pensionati. Al centro dell’attenzione la

definizione dell’atto riguardante i servizi residenziali per

anziani non autosufficienti offerti ai cittadini della regione.

La riunione è servita per fare il punto sul percorso già avviato

dalla Regione e che nel tempo ha visto tutti i portatori di

interessi fornire il proprio contributo sulla materia.

“La presa in carico del cittadino – ha detto Riccardi – deve

inevitabilmente partire, fin che è possibile, dalla domiciliarità

del servizio offerto e che poi si deve articolare in un percorso

di salute che culmina nell’attività delle residenze per anziani.

L’intera filiera della prestazione deve basarsi però su una

governance pubblica, aspetto quest’ultimo sul quale va compiuto

un approfondito ragionamento. Se da un lato non va messo in

discussione il fatto che le prestazioni debbano essere garantire

sulla base di un percorso definito dal sistema di salute

pubblica, dall’altro bisogna capire chi siano gli attori in campo

che erogano il servizio e come essi debbano agire. A ciò si

aggiunge la necessità di definire in maniera puntuale e

misurabile il livello della prestazione offerta, consentendo a

chi ne usufruisce di avere la forza di poterla scegliere e quindi

eventualmente cambiarla”.

“In questo contesto – ha aggiunto il vicegovernatore – il

rapporto di interlocuzione con i portatori di interesse, tra cui

figurano anche i sindacati, deve procedere ed essere garantito

per poter giungere alla definizione di un atto per i servizi

residenziali per anziani non autosufficienti che tenga conto e

valorizzi i contributi condivisi e proposti da ognuno”.

