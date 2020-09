Salute: sicurezza sanitaria nello sport per contenere Covid-19

Tema al centro di incontro con Federvolley e Federbasket Fvg

Palmanova (Ud), 17 set – La sicurezza sanitaria negli ambienti

sportivi nel contesto pandemico. E’ stato questo il tema

affrontato oggi durante l’incontro a Palmanova, nella sede della

Protezione Civile regionale, fra il vicegovernatore con delega

alla Salute del Friuli Venezia Giulia, un funzionario

dell’assessorato allo sport, i rappresentanti di Federvolley Fvg

e della Federazione italiana pallacanestro Fvg.

Il focus dell’incontro ha riguardato un possibile modello volto a

garantire una maggiore sicurezza sanitaria e medica ai giovani e

agli adulti che praticano sport al chiuso, quali la pallavolo e

la pallacanestro.

Nel dettaglio, il progetto presentato prevede un servizio

strutturato per sanità e sport in grado di monitorare gli atleti

dilettanti dal Covid-19; potrà rilevare la positività al virus

mediante test rapidi eseguiti da un medico (pubblico, privato o

volontario), che inserirà poi il risultato all’interno di un

archivio informatico nel rispetto della privacy degli atleti e

degli operatori del settore, in condivisione con le associazioni

sportive e l’atleta stesso. Questa tracciabilità consentirebbe,

mediante apposita App, di far accedere agli impianti sportivi

atleti sani in modo da impedire l’insorgere di focolai,

identificare velocemente le persone con le quali sono venuti in

contatto eventuali soggetti positivi e, vista l’età media degli

atleti, consegnare alla scuola studenti sani.

La proposta, considerata interessante dal vicegovernatore,

potrebbe consentire un monitoraggio puntuale anche negli ambienti

sportivi dove è difficile mantenere la distanza statica e in un

contesto in cui il virus continua a circolare. L’assessore allo

Sport, a margine, ha concordato con il vicegovernatore rispetto

alle potenzialità di un’app e di un modello dedicati perché la

sicurezza per la salute è prioritaria; contestualmente, a livello

locale come per la Federazione italiana giuoco calcio (Figc), vi

è la necessità di di garantire sicurezza e salute facendo

ripartire le attività per i giovani.

ARC/LP/al