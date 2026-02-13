San Valentino: Una vita insieme al Palamostre il 14 febbraio

Anche nel 2026 il Comune di Udine rinnova quella che ormai è una tradizione cittadina, dedicando una giornata speciale alle coppie più longeve e confermando l’antica fiera popolare nel borgo Pracchiuso, organizzata dall’omonima associazione.

“Una vita insieme” al Teatro Palamostre

Il Teatro Palamostre ospiterà la terza edizione di “Una vita insieme”, la cerimonia dedicata alle coppie d’oro, di diamante e di titanio della città. Saranno circa 150 le coppie protagoniste, che festeggeranno i loro 50, 60 e 70 anni insieme a familiari e amici in un clima di grande emozione. L’evento sarà trasmesso in diretta su Telefriuli e prenderà il via alle 10.30 con i saluti istituzionali. A introdurre la mattinata sarà l’intervento del vicesindaco e assessore ad attività produttive, commercio e turismo Alessandro Venanzi.

Dopo i saluti e il primo momento introduttivo, saranno le coppie udinesi a diventare le protagoniste della giornata con Alexis Sabot, conduttrice dell’evento, che intervisterà alcune coppie invitate a festeggiare il loro importante traguardo, raccogliendo aneddoti, ricordi ed emozioni di una vita trascorsa insieme.

La mattinata continuerà dando poi spazio alla musica con lo spettacolo “Piano Hexagon – Dancing Pianos”, un progetto multipiano composto da Matteo Andri, Ilaria Loatelli, Carolina Perez-Tedesco, Francesca Sperandeo, Matteo di Bella e Ferdinando Mussutto che porterà sul palco un repertorio musicale ricco e coinvolgente. Il programma spazierà dal classico al contemporaneo, con arrangiamenti originali e brani famosi: da J. B. Lully a Verdi, Mendelssohn-Bartholdy e Chopin, passando per il Valzer dei Fiori di ?ajkovskij, Romeo e Giulietta di Prokof’ev, Petrouchka di Stravinskij, fino a Gershwin, a un trascinante Medley degli ABBA e alle sonorità di Michel Camilo.

Al termine, anche quest’anno l’Amministrazione comunale offrirà in omaggio a tutte le coppie partecipanti la stampa di un’immagine storica della città conservata dai Musei civici. A tutte le donne invitate sarà donata una rosa rossa. Concluderà l’evento, grazie alla collaborazione dell’I.S.I.S. B. Stringher, un rinfresco per tutti i presenti.

La festa in borgo Pracchiuso (con le luminarie) e le limitazioni al traffico

Torna, nel fine settimana, anche la storica Fiera di San Valentino che unirà cultura, bancarelle, e prodotti tipici. Per l’occasione l’amministrazione comunale ha voluto allestire una speciale illuminazione lungo tutta via Pracchiuso, con luminarie a forma di cuore. Quest’anno la festa dedicherà un grande spazio a Tina Modotti, fotografa udinese nata proprio nel borgo, a cui è dedicata una mostra bibliografica negli spazi dell’Asp La Quiete, aperta sabato e domenica dalle 10 alle 18. Porte aperte anche nella sede della Prefettura, dove sarà visitabile il chiostro interno.

L’iniziativa animerà via Pracchiuso e Largo delle Grazie con stand enogastronomici, artigianato e proposte per tutte le età. Non mancheranno momenti di intrattenimento, rievocazioni storiche e momenti musicali grazie alla collaborazione delle associazioni del quartiere e gruppi. Anche quest’anno, alla 338° edizione, sarà un’occasione per unire tradizione, storia popolare e vitalità del borgo.

Viabilità e limitazioni al traffico

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, sono previste alcune limitazioni al traffico nell’area di Borgo Pracchiuso per tutta la giornata di sabato 14 febbraio.

In tutta la via e in Largo delle Grazie saranno vietati il transito la sosta (con rimozione forzata), ma ulteriori limitazioni interesseranno anche via San Valentino, via Tomadini e via Bersaglio, con tratti a senso unico, doppi sensi riservati a residenti e frontisti e obblighi di svolta, segnalati da cartellonistica, dissuasori e transennature.

In piazzale Oberdan sarà imposto l’obbligo di proseguire lungo l’asse viale Trieste – via Renati.