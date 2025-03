San Vito al Tagliamento: 7 marzo, evento sulla sensibilizzazione sul tema del bullismo e del cyberbullismo

Venerdì 7 marzo 2025 l’Arci Cral di San Vito al Tagliamento ospiterà lo spettacolo “Le parole di tallio”, un intenso e toccante evento di teatro-canzone dedicato alla sensibilizzazione sul tema del bullismo e del cyberbullismo. Inizio ore 21:00, ingresso è libero.

L’evento è organizzato dall’Arci Cral in collaborazione con il Comune di San Vito al Tagliamento e vedrà in scena un’opera scritta da Pablo Perissinotto, con musiche di Enrico Casarotto. Lo spettacolo nasce dall’esperienza di vita di Aurora Borgolotto, giovane non vedente di 24 anni, affetta dalla Sindrome di Alström, una rara malattia genetica con pochissimi casi al mondo.

Aurora, vittima di bullismo durante l’adolescenza a causa di pregiudizi legati ai suoi successi scolastici, ha trasformato la sua dolorosa esperienza in una testimonianza di resilienza e speranza. Nel buio della sua cecità e nell’isolamento sociale, ha dovuto affrontare un periodo estremamente difficile, ma ha trovato nuove forze grazie all’Unione Ciechi di Pordenone e ad altre esperienze che l’hanno aiutata a superare le ferite del passato.

Da questa volontà di sensibilizzare e aiutare altri giovani a riflettere, nasce “Le parole di tallio”, un titolo che richiama il tallio, un metallo pesante altamente inquinante, simbolo del potere distruttivo delle parole quando usate con crudeltà.

Lo spettacolo ha già riscosso grande apprezzamento in Veneto e Friuli, sia nei teatri che nelle scuole, dove è stato proposto per educare studenti e docenti sull’importanza delle parole e sulle conseguenze che possono avere.

L’evento è particolarmente rivolto ai giovani, agli studenti, agli insegnanti, agli educatori, alle famiglie e a chiunque sia interessato a una riflessione profonda su queste tematiche o desideri semplicemente trascorrere una serata emozionante tra musica e teatro.