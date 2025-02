San Vito al Tagliamento: concerto di FACCIANUVOLA e MAINSTREAM una festa indie. Sabato 22 febbraio

Il circolo ARCI Cral si conferma punto di riferimento in Friuli-Venezia Giulia per scoprire la migliore nuova musica italiana in circolazione. Anche a febbraio, sabato 22, in arrivo una ventata di aria fresca con il concerto di Faccianuvola, giovane talento che unisce in maniera unica la tradizione del cantautorato all’elettronica. Dopo di lui spazio a “MAINSTREAM – Una festa indie” il party che celebra questi anni d’oro per la musica indie pop italiana.

Apertura porte ore 21:00. Contributo responsabile online su www.eventbrite.it o in cassa.

Faccianuvola è un maghetto che in ogni live trasporta il pubblico nel suo hyperpop energico e colorato ma più profondo, più di quanto possa sembrare. La sua musica è sempre arricchita da personaggi, ambienti e situazioni eteree, quasi surreali, in cui anche la sua voce diventa uno strumento musicale che accompagna l’ascoltatore nel viaggio all’interno del brano. Le atmosfere che l’artista riesce a creare con la sua musica sono riflessioni di immagini delicate, tra costellazioni sconosciute e immersioni improvvise nel reale. La natura, dai fiori alla Luna, passando per campi di grano, è sicuramente uno degli elementi predominanti nella sua scrittura, che mescola con cura l’eredità del cantautorato italiano con un approccio elettronico alla produzione.

?????????? – Una festa indie dove canti: “UEEEEEEE DEFICIENTE”, un party remember anni d’oro della musica indie pop italiana. ?’?????? ????? che celebra gli artisti di ieri che oggi sono MAINSTREAM. L’evento, quindi, è dedicato a tutti quelli che vogliono cantare a squarciagola e piangere con le canzoni di Calcutta, Pinguini Tattici Nucleari, Canova, i Cani, Lo Stato Sociale, Levante, Thegiornalisti, Pop X, Cosmo, Gazzelle e tanti altri.

Questa serata chiude il programma di febbraio ma già dal 1° marzo la programmazione ripartirà alla grande con lo spettacolo di Stand Up Comedy “Pippo Show” di Pippo Ricciardi. È già possibile assicurarsi il proprio posto, online, su www.eventbrite.it.