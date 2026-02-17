San Vito al Tagliamento: sabato 21 febbraio presentazione libro “Porzûs 1945 – L’ultima inchiesta”

Nuovo appuntamento con “Aperilibri” al Circolo ARCI CRAL di San Vito al Tagliamento. Sabato 21 febbraio, alle ore 18.00, il circolo ospiterà la presentazione del volume Porzûs 1945. Prove di Gladio sul confine orientale – L’ultima inchiesta, in collaborazione con ANPI San Vito al Tagliamento e KAPPA VU Edizioni.

Il libro affronta uno dei capitoli più complessi e discussi della storia del confine orientale nel secondo dopoguerra, tornando sulla vicenda di Porzûs attraverso un lavoro di inchiesta che riapre interrogativi storici e politici ancora oggi oggetto di confronto. Un tema delicato, che chiama in causa memoria, responsabilità e narrazioni pubbliche, e che continua a occupare uno spazio significativo nel dibattito storiografico.

A dialogare con l’autrice Alessandra Kersevan saranno Domenico Zamburlini e Roberto Zoccolan dell’Arci Cral, in un confronto che intende offrire strumenti di approfondimento e stimolare una riflessione collettiva.

La serata si inserisce nella programmazione del Circolo, che nel corso dell’anno alterna presentazioni di libri e podcast, concerti, feste ed eventi di approfondimento, con l’obiettivo di mantenere vivo uno spazio di incontro e partecipazione per la comunità, capace di intrecciare cultura, socialità e attualità.

In coerenza con i luoghi e i temi affrontati dal volume, al termine della presentazione sarà proposto un momento conviviale con mescita di un ottimo Refosco di Faedis, accompagnato da crostini: un richiamo simbolico al contesto geografico della vicenda raccontata nel libro.