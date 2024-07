SANTI FRANCESI a Lignano Pineta. 31 luglio 2024

Nuovi appuntamenti live si aggiungono al ricco calendario dei SANTI FRANCESI che stanno portando il loro inconfondibile sound hard-pop sui palchi delle principali rassegne estive in tutta Italia.

Il tour estivo fa seguito alla partecipazione alla 74° edizione del Festival della Canzone Italiana dove il duo composto da Mario Francese e Alessandro De Santis ha ottenuto ottimi riscontri grazie al brano in gara, “L’AMORE IN BOCCA”, e dall’esibizione da standing ovation con Skin sulle note di “Hallelujah”.

I SANTI FRANCESI hanno dato un assaggio del loro talento live durante gli intimi showcase che hanno incantato il pubblico in due chiese sconsacrate a Milano e Napoli (appuntamenti andati sold out in pochi minuti).

Dopo l’esordio lo scorso 6 luglio al Cassandra Fest di Centobuchi (AP) l’estate in musica dei SANTI FRANCESI continua la sua corsa; questo il calendario aggiornato dei concerti estivi prodotti da Vivo Concerti (info e biglietti su vivoconcerti.com):

6 luglio 2024 | Centobuchi (AP) – Cassandra Fest

12 luglio 2024 | Treviso – Suoni di Marca

13 luglio 2024 | Trento – Trentino Love Fest NUOVA DATA

26 luglio 2024 | Mola di Bari (BA) – La Festa del Mare

28 luglio 2024 | Massa (MS) – Palcoscenici Stellati

31 luglio 2024 | Lignano Pineta (UD) – Piazza Marcello D’Olivo NUOVA DATA

2 agosto 2024 | Bagheria (PA) – Piccolo Festival

10 agosto 2024 | Montesilvano (PE) – Un mare di eventi

14 agosto 2024 | S. Margherita Ligure (GE) – Anfiteatro Bindi

15 agosto 2024 | Olbia – Red Valley Festival NUOVA DATA

20 agosto 2024 | Cortemilia (CN) – Wake Up Festival NUOVA DATA

21 agosto 2024 | Marina di Pisa – Marenia Non Solo Mare NUOVA DATA

30 agosto 2024 | Massafra (TA) – Vicinanze Festival NUOVA DATA

31 agosto 2024 | Porto Santo Stefano (GR) – Youth Argentario

2 settembre 2024 | Rimini – Rimini in Musica NUOVA DATA

I live estivi stanno scaldando il pubblico in attesa del “CLUB TOUR 2024” che in autunno vedrà i SANTI FRANCESI calcare i palchi dei club più importanti del nostro paese con la loro energia esplosiva: il 20 novembre al Teatro Concordia di Venaria Reale (TO), il 23 novembre al Gran Teatro Geox di Padova, il 26 novembre al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, il 29 novembre all’Estragon di Bologna, il 3 dicembre all’Eremo Club di Molfetta (BA), il 5 dicembre alla Casa della Musica di Napoli, il 10 dicembre al Fabrique di Milano e il 13 dicembre all’Atlantico Live di Roma.

Nel mese di giugno i SANTI FRANCESI hanno pubblicato “tutta vera” il loro nuovo singolo (Numero Uno/Sony Music Italy) disponibile a questo link.

Dopo l’esperienza sul palco del Teatro Ariston lo scorso febbraio, Mario Francese e Alessandro De Santis si sono chiusi in studio per dedicarsi alla realizzazione del nuovo album previsto per l’autunno e proprio in quelle settimane è nata “tutta vera”, scritta dai SANTI FRANCESI insieme a Pacifico e prodotta con la collaborazione di Enrico Brun.

In “tutta vera” il sound hard-pop SANTI FRANCESI volge lo sguardo tra le mura di casa. “Tutto ciò che si può intravedere da una finestra, oltre una tenda, ha a che fare con l’amore” spiegano i SANTI FRANCESI che si chiedono “Siamo in grado di coprire la distanza di un salto, lungo come dalla veglia al sonno e viceversa? Quando si è dentro ad una felicità ci si può sentire come stretti in un sogno, con quella strana sensazione di incertezza quando al risveglio ci si chiede se fosse tutto vero”.

I SANTI FRANCESI sono un duo hard-pop di Ivrea composto da Alessandro De Santis (voce, chitarra, ukulele) e Mario Francese (producer, tastiere, synthesizer e basso).

Nel 2019 hanno pubblicato “Tutti Manifesti”, album totalmente autoprodotto che ha superato i 2.5 milioni di stream su Spotify.

Nel 2020 hanno preso parte alla line up di Spaghetti Unplugged e nello stesso anno hanno collaborato con DADE al brano “Giovani Favolosi”, singolo con il quale hanno vinto l’edizione di Musicultura nel 2021. Nel luglio seguente, vengono invitati ad esibirsi in occasione del Giffoni Film Festival.

Nel 2022 firmano un contratto di distribuzione con ADA Music Italy (Warner Music Italia) e il 25 marzo pubblicano il singolo “Signorino” (prodotto da DADE con la collaborazione di Rodrigo D’Erasmo agli archi). Il 6 maggio esce il brano “Buttami Giù” coprodotto insieme a heysimo e lo presentano live in apertura ai Fast Animals and Slow Kids al Fabrique di Milano la sera stessa.

Sempre nella primavera 2022, viene pubblicata su Netflix la terza stagione della fortunata serie “Summertime”, nella cui colonna sonora viene inserito il loro brano “Giovani Favolosi”.

A luglio 2022 vengono invitati ad esibirsi al Ferrara Summer Festival, dove aprono il live di Madame e Blanco.

L’anno termina con la vittoria della sedicesima edizione di X Factor Italia e la release dell’EP “in fieri”, portato in scena nel 2023 nel loro primo tour nei club.

La scorsa estate, prima di calcare i palchi dei festival estivi in giro per l’Italia e non solo, hanno pubblicato il singolo “La Noia” brano accompagnato nelle settimane successive da “Noia Meraviglia”, un progetto voluto dai Santi Francesi e dal fotografo Simone Biavati che univa immagini e parole per raccontare cosa può contenere un momento di noia.

A ottobre hanno firmato una personale versione, prodotta da DADE, di “Sere Nere” di Tiziano Ferro per la colonna sonora dell’opera prima di Gianluca Santoni “Io e il Secco”, presentata in anteprima al Festival del Cinema di Roma nella sezione Alice Nella Città.

A novembre si sono esibiti al Grand Opening del Nitto ATP FINALS 2023, in qualità di eccellenze della Regione Piemonte.

A dicembre sono stati protagonisti di un’emozionante esibizione presso il Ninfeo della Pioggia per il primo episodio della terza edizione di Star Walks e hanno partecipato con il singolo “Occhi tristi” alla finale di Sanremo Giovani, brano che gli ha regalato il passaggio alla 74° edizione del Festival della Canzone italiana.

A febbraio 2024 hanno partecipato alla 74° Festival di Sanremo, sezione big, con il brano “L’amore in bocca” e per la serata delle cover si sono esibiti con SKIN sulle note del brano di Leonard Cohen “Halleluja” che ha ottenuto la standing ovation del pubblico.

Negli stessi giorni hanno annunciato quattro concerti intimi, andati sold out in pochissimi secondi, in due chiese sconsacrate di Milano e Roma grazie ai quali a marzo hanno dato un assaggio del loro talento live incantando il pubblico.

Nei prossimi mesi i SANTI FRANCESI saranno impegnati con una serie di concerti estivi nelle principali rassegne e a novembre e dicembre calcheranno i palchi dei club più importanti con il loro “CLUB TOUR 2024”.

