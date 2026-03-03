SAYF a Padova il 17 ottobre 2026

Dopo un Festival di Sanremo da protagonista, in cui ha conquistato il podio in gara con “TU MI PIACI TANTO” e nella serata delle cover con “HIT THE ROAD JACK” di Ray Charles, SAYF annuncia un impedibile appuntamento al Gran Teatro Geox di Padova il 17 ottobre 2026!

I biglietti sono già disponibili su Ticketmaster, Ticketone e punti vendita autorizzati.

“TU MI PIACI TANTO” alterna riflessioni personali e osservazioni sociali: tra riferimenti alla quotidianità, alla vita di tutti i giorni e alle contraddizioni della nostra società. Dal palco di Sanremo a quello del Santissimo Tour, Sayf porterà con sé un senso di vicinanza e autenticità che rende ogni esibizione un incontro diretto e sincero con chi ascolta.

Biografia Sayf

Sayf nasce a Genova nel 1999 da una famiglia italo-tunisina. Inizia presto a rappare, scrivere canzoni e suonare la tromba. Dopo anni di gavetta e due mixtape, comincia ad affermarsi nella scena genovese. Tra il 2023 e 2024 le uscite si moltiplicano e il suo nome inizia ad attirare attenzione anche oltre i confini liguri, portandolo a collaborare con artisti emergenti come Helmi, Ele A, 22simba. Nel 2025 pubblica il suo primo EP, “Se Dio Vuole” (con anche un feat di Rhove), che segna l’inizio di una rapida crescita, tra live sold out, hit da classifica e la nascita del suo Santissima Fest a Genova, già confermato anche per il 2026 al Porto Antico, Arena del Mare. Le performance live diventano il suo marchio di fabbrica, caratterizzate dalla qualità altissima portata sul palco insieme alla sua band. La cura di ogni dettaglio trasforma il suo repertorio in un’esperienza unica dal vivo, com’è stato ad esempio durante lo speciale live al JAZZMI, con arrangiamenti jazz dei suoi brani realizzati ad hoc per l’occasione. La cifra stilistica di Sayf è la sua versatilità fuori dal comune, l’abile mix tra il rap e il cantautorato, le melodie e le barre, i racconti di strada e quelli d’amore, le sonorità sudamericane e le influenze arabe, la tradizione musicale genovese e l’urban contemporaneo.

Il 2025 lo vede anche protagonista dell’estate con ben 3 brani: “Sto bene al mare” di Marco Mengoni insieme a Sayf e Rkomi, “Figli dei palazzi” feat Néza e “Una can”, il suo singolo da solista.

A novembre è uscito il suo ultimo singolo, “MONEY (feat. Artie 5ive, Guè)”. Sayf è stato, inoltre, scelto da Spotify per “RADAR 2025”, il programma dedicato agli artisti emergenti da tenere d’occhio e da Vevo Global per “DSCVR Artists to Watch 2026”.